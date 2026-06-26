Youtube ao vivo: assistir Uruguai x Espanha na Copa do Mundo

Duas potências da Copa do Mundo se enfrentam em um duelo entre nações sul-americanas e europeias: Uruguai e Espanha. O jogo acontece nesta sexta, 26, às 21h (horário de Brasília), no estádio de Guadalajara, no México. A partida é válida pela última rodada do Grupo H. Na próxima semana começa o mata-mata.

A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

Terceira colocada no ranking mundial, a Espanha é uma das seleções mais bem-sucedidas da competição. La Roja conquistou a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2024, e esta será sua sétima participação consecutiva em Copas do Mundo.

O Uruguai, 17º colocado no ranking da FIFA, fará sua quinta participação consecutiva na Copa do Mundo e a 15ª no geral. Os uruguaios conquistaram o torneio pela última vez em 1950 e buscam se recuperar após a eliminação na fase de grupos em 2022, sob o comando de uma equipe reformulada liderada pelo técnico Marcelo Bielsa, que assumiu o cargo em 2023.

Onde assistir Uruguai x Espanha ao vivo no Youtube?

O jogo Uruguai x Espanha terá transmissão ao vivo e gratuita da CazéTV no YouTube. O canal exibirá a partida com imagens para todo o Brasil, sem necessidade de assinatura.

A transmissão oficial da Copa do Mundo 2026 já está disponível no canal da CazéTV. O torcedor pode acessar a página antes do início do confronto e ativar o lembrete para receber uma notificação quando a cobertura começar.

Para assistir, basta seguir o passo a passo:

Abra o aplicativo ou o site do YouTube;

Digite “CazéTV Brasil x Haiti ao vivo” na busca;

Selecione a transmissão publicada pelo canal oficial da CazéTV;

Toque no sino para ativar o lembrete;

No horário do jogo, retorne à página e aperte o botão de reprodução.

A CazéTV é a opção para quem deseja acompanhar gratuitamente e com imagens pelo YouTube. A plataforma pode ser acessada pelo celular, computador, tablet ou televisão conectada à internet.

Luis Felipe Freitas será o responsável pela narração de Brasil x Haiti na CazéTV. A equipe de comentários contará com Casimiro Miguel, Ju Cabral e Fernando Campos.