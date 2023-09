Participantes de A Fazenda 2023 nomes e fotos: cotados até agora

Em poucos dias A Fazenda 2023 fará sua grande estreia nas telinhas da Record, no dia 19 de setembro, e dará a largada a mais uma competição entre celebridades pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Enquanto os nomes oficiais do elenco não são liberadas pela emissora, o público corre atrás das listas de cotados, que contam com influencers, atores, cantores, ex-BBBs e todo tipo famoso. Veja quem pode ser um dos participantes da Fazenda 15!

Confira que dia começa A Fazenda 15

Raissa Barbosa - participantes de A Fazenda 2023 antes

A modelo Raissa Barbosa, de 32 anos, é um dos nomes que surgiu em uma suposta lista vazada na internet dos competidores do Paiol de A Fazenda 2023. Caso seja realmente confirmada pela emissora, ela não será uma novidade ao público do reality show, pois apareceu na competição rural antes. Raissa foi participante da 12ª edição de A Fazenda, em 2020. Ela competiu ao lado de nomes como Jojo Todynho, que foi a campeã da temporada, Biel, Lipe Ribeiro, entre outros.

Raissa foi eliminada na décima primeira da edição, que competiu contra a atriz Lidi Lisboa e o cantor Mariano, uma das maiores votações do reality show. Desde então, Raissa ainda não participou de outros realities de confinamento. Se competir no Paiol, ela não estará automaticamente no elenco da edição. A modelo competirá com outros nove famosos para conseguir uma vaga na temporada. O público votará em duas mulheres e dois homens. A dinâmica costuma durar cerca de uma semana.

MC Pipokinha - cotada para reality

Doroth Helena, mais conhecida como o nome artístico MC Pipokinha, a famosa também apareceu em uma outra lista supostamente vazada na internet dos participantes de A Fazenda 2023 e é uma aposta da internet há vários meses. Muitos fãs do reality show acreditam que a MC de 25 anos será uma das escolhas da produção do programa da Record por conta de seu perfil polêmico.

Natural de Santa Catarina, ela ficou conhecido em meados de 2019, depois de se mudar para São Paulo e integrar o cenário do Funke Ousadia. Ela tem letras picantes e já recebeu críticas por cenas com conotação sexual em seus shows, que às vezes contam com menores de idade.

Depois do anúncio dos dançarinos de MC Pipokinha, em agosto, que revelaram que não estão mais na equipe da cantora, e uma agenda de shows escassa para os próximos meses, o público acredita que esses são os sinais que indicam que a famosa realmente participará de A Fazenda 2023.

Bárbara França - cotada para reality

Outro nome que se destacou na lista que traz MC Pipoquinha é a atriz Bárbara França, mineira de 30 anos de idade. A famosa é conhecida por quem acompanha novela na Record TV e nos últimos anos se destacou em três projetos do canal, a novela Reis (2023) como Abisague, que desperta o interesse dos irmãos Salomão e Adonias, Gênesis (2020), em que foi a famosa personagem bíblica Rebeca, esposa de Isaque, e também Amor Sem Igual (2019), a única não baseada na Bíblia entre elas, em que interpretou Fernanda, namorada de Beto, uma mulher bonita e inteligente que se formou em Serviço Social

Na concorrência, ela atuou em Verão 90 (2019) como a VJ da PopTV Nicole, foi Celina em Tempo de Amar (2017 - 2018), filha de Bernardo e Alzira que era apaixonada por Vicente, e viveu a vilã de Malhação: Pro Dia Nascer Feliz (2016 - 2017), a megera Bárbara, uma preconceituosa e egoísta. Com 1 milhão de seguidores no Instagram, ela ainda não participou de nenhum reality show de confinamento como A Fazenda.

Lumena Aleluia - cotada para reality

Outro nome que foi citado na lista de participantes de A Fazenda 2023 foi o de Lumena Aleluia. Quem assiste o Big Brother Brasil com certeza se lembra de Lumena , um dos principais nomes da edição de 2021. A psicóloga e DJ de 32 anos de idade foi parceira de Karol Conká no confinamento e viveu algumas polêmicas, após ser acusada pelo público da internet de tratar mal outros participantes, como Carla Diaz, Lucas Penteado e Juliette.

Por conta de falas no confinamento sobre algumas situações envolvendo equívocos ou preconceitos de outros competidores, a participante até virou um meme e era usada como piada entre fãs na web que diziam o que a psicóloga "autorizaria" ou não.

Desde que deixou o BBB, Lumena virou influenciadora digital, tem trabalhos de Stand Up e também se aventurou no mundo das plataformas de conteúdo adulto como o OnlyFans e o Privacy. No Instagram, são mais de 600 mil seguidores.

Saiba - 7 casais de A Fazenda que continuam juntos até hoje

Erick Ricarte - Participantes A Fazenda 2023

Assim como Raissa Barbosa, Erick Ricarte aparece como cotado para a dinâmica do Paiol de A Fazenda 2023. Caso esteja mesmo competindo por uma vaga no elenco oficial do reality show, esta será a segunda tentativa do jornalista de 32 anos de idade em um programa da Record. O influenciador digital participou do A Grande Conquista há alguns meses, mas não foi longe no jogo, se tornando o terceiro eliminado da temporada. Ele saiu da Mansão da competição ao receber apenas 15,69% dos votos e perdeu para Gyselle Soares e Thiago Servo, que se tornaram finalistas do programa no futuro.

Erick é natural de Arajacu, no Sergipe, e já trabalhou na filiada da Record TV no nordeste, TV Atalaia, no programa Canal Elétrico, além de também ter estado no Pânico na Rádio, na Jovem Pan. No Instagram, ele tem 2,2 milhões de seguidores

Resumo - Que dia começa A Fazenda 2023: participantes e horário de A Fazenda 15

Gabriel Tavares - cotada para reality

Mais conhecido pelo apelido de Gabriel Fop, o modelo e influenciador de 24 anos também é cotado entre as apostas do Paiol de A Fazenda 2023, de acordo com a lista que circula pela web. Ele ficou conhecido no país por conta do Big Brother Brasil, agora em 2023. Primeiro, ele foi um dos integrantes da Casa de Vidro e conquistou o público, se tornando um dos escolhidos para integrar o elenco oficial da temporada.

A popularidade do rapaz no programa não durou muito por conta de seu relacionamento conturbado com a atriz Bruna Griphao. Nas redes, o público acusou o affair de ser tóxico e logo na segunda semana de programa Gabriel foi eliminado. Cotado para A Fazenda 2023, ele tem mais de 700 mil seguidores no Instagram e mais de 200 mil no Tiktok.

Veja - Quem são as ex-namoradas de Gabriel Tavares do BBB 23?

Darlan Cunha - Participantes A Fazenda 15

Um nome que ainda não tinha aparecido nas listas vazadas sobre os participantes de A Fazenda 2023 e é uma novidade nesta semana é o de Darlan Cunha, revelado pela colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV. O ator de 35 anos ficou conhecido no país por participar de Cidade de Deus (2002), como o personagem Filé, e pouco depois da série derivada do projeto, Cidade dos Homens (2002 - 2005), como um dos protagonistas, o personagem Laranjinha.

O famoso também já integrou o elenco de atrações da TV Globo, como a novela Sete Pecador (2007), de Walcyr Carrasco, como Sandro, namorado de Gina, Caminho das Índias (2009) como Eliseu, e Tempos Modernos (2010) como João Paranhos, o Joca, filho de Iolanda, um bom menino que gostava de estudar.

Karoline Menezes - cotada para reality

Karoline Menezes é um dos nomes cotados para A Fazenda 2023, segundo apuração do jornalista Gabriel Perline do IG. A influenciadora e empresária de 27 anos de idade também é conhecida do público da Record e já esteve em outro programa da casa, o Power Couple Brasil. Em 2022, ela participou da sexta edição do reality show de casais e se deu bem na competição. Ela conseguiu sair do programa com a coroa de vice-campeã.

Na época do Power Couple, Karoline era casada com o ator e apresentador Mussunzinho, que já foi participante de A Fazenda em 2021, mas foi eliminado logo na segunda roça do programa. Eles se separam alguns meses depois do reality show, em abril de 2023. Eles tem um filho de 3 anos de idade, Tom.

Shayan Haghbin - cotada para reality

Expulso na temporada de 2022 de A Fazenda após acabar em um confronto com o modelo Tiago Ramos, Shayan pode retornar ao reality show, segundo apuração de Gabriel Perline, do IG. Segundo o jornalista, ele já assinou contrato com a emissora para integrar o Paiol e tentar ganhar outra chance no programa, caso seja um dos homens escolhidos pelo programa.

O motivo da expulsão de Shayan foi agressão, porque sua briga com Tiago saiu do controle e o cotovelo do estrangeiro atingiu o rosto do modelo, que também deixou o programa por conta das provocações e cuspes contra o empresário depois de uma roça conturbada. Natural do Irã, Shayan ficou famoso no Brasil depois que participou do programa Casamento às Cegas, em 2021. Ele chegou a ficar noivo da modelo Ana Prado, mas ambos disseram não no altar.

Leia também - Aurora renova contrato e patrocina A Fazenda 2023; veja outras marcas