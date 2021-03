Ana Maria Braga faz piada preparar café da manhã para Projota

O programa Mais Você recebe às quartas-feiras o último eliminado do BBB21. A participação dos brothers sempre rende memes nas redes sociais e dessa vez não foi diferente. Antes mesmo do anúncio da eliminação dessa noite, os internautas já começaram a especular como seria o café da manhã de Projota na Ana Maria Braga. Segundo a enquete do DCI, o rapper deve deixar a casa hoje. O paladar do cantor se tornou um dos principais assuntos na internet, após ele afirmar que não gosta de lasanha, estrogonofe e queijo.

Como será o café da manhã de Projota na Ana Maria Braga?

Os fãs do BBB21 começaram a brincar na internet sobre como seria o cardápio do café da manhã de Projota. Um dos posts chegou na apresentadora, que fez piada com a situação.

“Ana Maria Braga pensando no que servir no café da manhã do Projota, já que ele não come nada” diz o post. A apresentadora repostou a imagem em sua conta no Twitter e escreveu “Ah pronto, começou rsrs”.

Ah pronto, começou rsrs pic.twitter.com/ivIoGzAhnz — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) March 16, 2021

A relação de Projota com a comida tem gerado uma série de memes na Internet. A esposa do rapper precisou até vir à publico explicar que o cantor, na verdade, é intolerante à lactose.

Durante um almoço do anjo, em que Projota foi convidado de Arthur, o rapper não comeu a lasanha que foi servida. Na xepa, ele chegou a comer apenas arroz em algumas refeições. Na última festa do BBB21, Projota afirmou que não come pudim, e só gosta de doces de chocolate.

Se o Projota encontrasse com a minha avó ela só ia chamar ele de fresco que não come nada, de mimado e ia ainda iria obrigar ele a comer a comida todinha #BBB21 pic.twitter.com/WaHWcGXYxp — Eduarda (@ferreira2_6) March 11, 2021

Eu preciso muito ver ana maria reclamando que o projota não come nada no café da manhã com ela — nathaliec (@ncorcine) March 15, 2021

não vai ter almoço do anjo pq o projota não come nada — Ana Luísa (@_AnadeCampos) March 13, 2021

Eu deixava FÁCIL o Projota morrer de fome, não come nada o moleque de vila — Ney (@neysoliveiraa) March 15, 2021

Ana Maria comenta memes do BBB21

Não é a primeira vez que Ana Maria Braga comenta os memes que envolvem a participação dos ex-BBBs no Mais Você. As eliminações de Nego Di e Karol Conká, em que ambos saíram com recorde de rejeição, rendeu uma série de comentários nas redes sociais. Os internautas brincaram que a apresentadora iria pegar um atestado para faltar no programa, a fim de evitar a conversa com os dois. No programa que antecedeu a entrevista com Conká, Ana chegou a dizer que não poderia trabalhar no dia seguinte. “Vou dizer que trabalhei muito hoje, estou esgotada. Amanhã faço um bico. E na quarta-feira, eu digo: ah, não sei, não venho”, disse na ocasião. Tudo, claro, não passa de uma referência bem humorada aos memes que circulavam na internet.

Ana Maria Braga fugindo do Brasil para não tomar café com a konka #bbb21 | CARALHO 99,17% | Ana Clara | FOGOS | Vem tombar aqui fora pic.twitter.com/YBxpM7BQVg — Felipe Silva (@hfelipesilv4) February 24, 2021

A Ana Maria Braga #bbb21 #batepapobbb

Agora o projota e lumena/kerline /ana clara pic.twitter.com/UYUL70DQls — Relatos BBB (@ravluaf) February 24, 2021

O Mais Você com a participação do eliminado de hoje será exibido ao vivo amanhã, às 9h30, logo após o Bom Dia Brasil. A entrevista também fica salva no GloboPlay, para que os assinantes possam assistir quando quiser.

