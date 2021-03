BBB21: Arthur se irrita com Carla Diaz: ‘Não me chama de meu bem’

A madrugada pós jogo da discórdia rendeu fogo no parquinho no BBB21. Arthur e Carla, que vivem um romance conturbado dentro do reality, se desentenderam mais uma vez em uma conversa sobre os rumos do jogo. Confira abaixo o que rolou na casa.

Arthur e Carla Diaz brigam no BBB21

Em uma conversa na área externa do BBB21, Arthur cobrou Carla novamente sobre o que ela viu enquanto estava assistindo ao pay-per-view no quarto secreto. “Até agora você não falou nada pra gente. Nenhuma informação”, questionou o brother. Carla responde que já deu informações ao crossfiteiro, como a “falsidade” de Gilberto, mas o capixaba não está satisfeito. “Mas você não falou nada pra gente, falou que tinha várias coisas e não falou”, rebateu Arthur. “Tem informações que eu tenho que digerir primeiro e falar na hora certa. Para você e para o Projota, já falei várias coisas. Já tinha te falado da falsidade”, responde Carla.

A discussão continua e Carla fica irritada após Arthur dizer que tem um acordo com Gilberto para que os dois não se votem mais, pelo menos por enquanto. “E você acha que vai manter isso?” […] E você acha isso certo? Sabe que ele vai votar em mim né? […] Você prefere dar trela para uma galera”, disparou a atriz.

Arthur afirma que precisa pensar em seu próprio jogo no BBB21, e que Carla o atrapalha sempre que está conversando com Gil e Sarah. “Desculpa, Arthur, atrapalhar seu jogo”, respondeu a loira. O crossfiteiro diz que está tentando reverter a situação após o voto do economista em Pocah no último domingo, e Carla dispara: “Ah, meu bem, você sabe que a próxima sou eu”.

A partir desse momento, começou a discussão por conta do apelido carinhoso. Arthur se irritou com a fala de Carla e disparou para a atriz: “Meu bem? Não faz isso. Não me chama de ‘meu bem’. Não me chama”. Aos risos, Carla responde: “Você me chama de meu bem”. “Mas por que eu não posso te chamar de bebê? Não me chama de meu bem”, finalizou Arthur.

“não me chama de meu bem” EU VOU MORRER KKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/97ExIAVi2n — lane (@protectifavss) March 16, 2021

