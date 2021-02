BBB 21: Boninho confirma paredão falso no Big Brother Brasil

Uma das jogadas que mais mexe com as emoções do público do Big Brother Brasil estará de volta no BBB 21. Segundo Boninho, diretor do programa, o famoso paredão falso vai acontecer nesta edição.

Nas redes sociais, o marido de Ana Furtado confirmou a dinâmica e animou a web com a notícia que vai movimentar o jogo ainda mais.

O que é o paredão falso do BBB 21?

O paredão é quando um participante aparentemente eliminado retorna para a casa do reality show. Na dinâmica, os participantes formam o paredão acreditando ser verdadeiro, no entanto, o público deve escolher quem quer que fique na casa e volte como líder, com o poder de indicar alguém ao próximo paredão.

Segundo Boninho, é isso que vai acontecer no BBB 21. Em um dos paredões, os brothers vão para a berlinda, mas um deles voltará e vai surpreender os demais.

Sem informar datas ou quais serão as regras, Boninho apenas informou que o paredão esperado pelos fãs do BBB 21 vai acontecer. “Vamos ter paredão fake?”, perguntou um dos internautas no Instagram, no que o ‘chefão’ do BBB respondeu: “Está na nossa lista”.

Paredão Falso de Gleici Damasceno no BBB 18

Em março de 2018, Gleici Damasceno, a vencedora do BBB 18, foi a mais votada no paredão fake e fez uma entrada triunfal na casa que rendeu até memes entre os internautas.

Ela retornou para a casa e pegou todos de surpresa, principalmente Patricia Leitte. A reviravolta no jogo comoveu o público na época e a frase da acreana ficou eternizada: “vocês não sabem o prazer que é estar de volta”.

Ela ficou um dia em um cômodo isolado da casa observando tudo o que os confinados faziam. E quando voltou, a ex-BBB colocou Patrícia Leitte no paredão como revanche.

Agora o BBB 21 terá o paredão falso para movimentar mais o programa.

BBB21: veja como será o paredão de domingo (14/02)