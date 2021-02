BBB21: veja como será o paredão de domingo (14/02)

Tiago Leifert sempre informa o público sobre a dinâmica da semana, que tem variações ao decorrer da temporada. Na noite de quinta-feira (11), antes da prova do líder ser realizada, o apresentador contou como será a formação de berlinda deste domingo (14) e quantos participantes do BBB21 serão emparedados.

O apresentador também compartilhou com os espectadores do reality show se haverá prova bate e volta nesta semana, disputa que salva um participante do BBB21 da berlinda.

Líder da semana, Karol Conká indicará alguém para a berlinda. A cantora venceu a disputa pela liderança na noite de quinta (11) e já tem pensado em seus alvos. Até o momento a curitibana citou o nome de Sarah e Camilla de Lucas.

O segundo emparedado será consequência do voto do líder. Como assim? Haverá um contragolpe, ou seja, quem for indicado pelo líder poderá escolher qualquer participante do BBB21 para ir ao paredão também. Os únicos que não podem ser escolhidos no contra golpe é a líder e quem estiver imune por conta da prova do anjo.

Em seguida, o terceiro emparedado será determinado pela votação da casa, o brother ou a sister que tiver mais votos também estará na terceira berlinda do BBB21.

Tiago Leifert também informou que antes da prova do líder da próxima semana, Karol Conká poderá vetar um colega de confinamento. Porém, quem for vetado pela líder terá uma vantagem, poder participar da prova do anjo do BBB21. “Essa pessoa vetada garante uma vaga na prova do anjo. A gente sempre faz sorteio para pouca gente, mas quem for vetado pelo menos joga a prova do anjo”, disse o apresentador.

Vai ter prova bate e volta?

Não, Tiago Leifert informou que não haverá prova bate e volta nesta semana do BBB21. Os três emparedados, indicação do líder, contra golpe e mais votado da casa, já estarão automaticamente no paredão e não terão chance de escapar, como aconteceu com Arcrebiano na primeira semana do reality e Karol Conká na segunda.

“Paredão triplo sem prova bate e volta para eles não acostumarem”, brincou o apresentador do BBB21.

Alguém já está no paredão?

Não, diferente das duas últimas semanas do BBB21, em que o Big Fone tocou e já colocou um brother no paredão, a dinâmica não será realizada nesta semana. Com isso, ninguém está no paredão por enquanto e só conheceremos os participantes disputando pela permanência no programa na noite de domingo (14), dia de votação no programa.

