BBB 21: marca intervém e festa de sábado vai ter ‘esquenta’ didático

O BBB 21 não para de reunir polêmicas e, por isso, uma das patrocinadoras do reality decidiu intervir para evitar problemas maiores. Antes da festa deste sábado (13/02), prevista para começar às 22h, os participantes vão passar por um ‘esquenta’ didático promovido pela Amstel.

Conforme publicado pelo UOL na sexta-feira, 12, a marca de cerveja vai promover uma missão antes do início da festa. Os brothers terão “destravar” o evento, e para isso terão discutir temas como diversidade, inclusão e respeito.

Em paralelo, a marca vai trazer em suas redes sociais alguns famosos para conversar com o público. Pequena Lo, Preta Gil, Thelma Assis, Marcela McGowan (BBB20), Victor di Castro e Bielo Pereira vão formar um “time da diversidade”, como forma de repúdio a algumas situações dentro do reality.

Isso porque, em menos de 1 mês de programa, o Big Brother Brasil 2021 já viveu situações de violência psicológica, preconceito, intolerância e outras cenas de desrespeito;

Conforme publicado pela coluna de Maurício Stycer, Vanessa Brandão, diretora de marketing mainstream da Heineken no Brasil, a empresa decidiu rever a sua estratégia de marketing para o BBB 21.

Patrocinadores do BBB 21

Após o sucesso da edição passada, o BBB 21 conseguiu reunir um recorde de patrocinadores, e o valor total deve ultrapassar R$ 500 milhões.

Entre as empresas esão Americanas, Amstel, Avon, C&A, McDonald’s, P&G, PicPay e Seara. Assim, essas marcas patrocinam provas e fazem dinâmicas dentro da casa.

Para ter ideia da alcance de aparecer no reality, uma prova do líder patrocinada pelo McDonald’s na segunda semana do programa gerou um disparo pela marca no Google Trends.

O BBB 21 – chamado de Big dos Big – vai até o dia 4 de maio —, concretizando a versão mais longa do programa, que é transmitido no Brasil desde 2002. Ao todo serão 100 dias de reality.