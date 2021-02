BBB21: anunciantes acendem alerta por medo de ‘tortura psicológica’

O BBB21 e os enredos criados pelos participantes estão deixando as marcas patrocinadoras do reality show da Globo em alerta. Os últimos acontecimentos entre Karol Conká e Lucas Penteado, por exemplo, são pontos abordados internamente pelo grupo. Segundo o colunista Maurício Stycer, do UOL, o tratamento da cantora para com Juliette também é pauta entre os patrocinadores da atração.

O que os patrocinadores pensam sobre o BBB21?

As marcas principais que patrocinam o BBB21 temem como as polêmicas do reality show podem afetá-las diretamente. Já a Globo, enviou uma nota ao colunista em que tranquiliza as empresas que desembolsaram quantias significativas para aparecerem na atração.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“As atitudes e comportamentos variados dentro da casa do Big Brother Brasil fazem parte da dinâmica do jogo, acompanhada de perto pela direção do programa e por uma equipe de psicólogos que atua e oferece suporte sempre que necessário. As discussões geradas provocam reflexão sobre temas relevantes para os participantes e também para o público, impulsionando movimentos de conscientização, mobilização para mudanças e gerando consequências na própria dinâmica do programa, com a eliminação daqueles cujo comportamento agrade menos a audiência”, diz a emissora.

A Globo também explicou que está acompanhando com atenção os desdobramentos das polêmicas no BBB21 juntamente com as marcas patrocinadoras.

“Esses assuntos, inevitavelmente, entram na pauta também das marcas parceiras que estão presentes a cada edição como um convite para fazerem parte das conversas e dessa trajetória de evolução da sociedade”, finaliza a nota.

Quanto as marcas pagaram para aparecerem no reality?

Meses antes do BBB21 estrear na TV aberta (em 25 de janeiro de 2021), a Globo conseguiu vender todas as cotas de patrocínio e faturou mais de R$ 529 milhões com diversas marcas.

De acordo com o site Notícias da TV, a emissora vendeu sete cotas master de patrocínio (que são as marcas que aparecem em todos os episódios do Big Brother Brasil).

Para o BBB21, a Globo nomeou as cotas por categorias como Big (que custam R$ 78 milhões) e Anjo (que custam R$ 59 milhões cada). A emissora carioca também colocou à venda cotas secundárias como Almoço do Anjo e Mercado do BBB21 (ambas por R$ 18 milhões).

As principais marcas que patrocinam o BBB21 são Americanas, Amstel, Avon, C&A, McDonald’s, P&G, PicPay e Seara.