BBB 21: saiba o que significa ‘basculho’ dito por Gil a Pocah

Após a briga de Gilberto e Pocah no BBB 21, na madrugada de terça-feira (16), uma expressão pernambucana gerou muita curiosidade. O público quer saber o que significa “basculho”, a gíria usada pelo economista na discussão.

Tudo começou no jogo da discórdia porque Gil disse acreditar que Pocah não ganhará o Big Brother Brasil. A cantora não gostou e depois do ao vivo foi tirar satisfação com o colega de confinamento.

Os dois bateram boca e, em determinado momento, o pernambucano disparou: “Eu não vim do lixo pra perder pra basculho!”. A funkeira, que é fluminense, então perguntou o significado da expressão, mas Gil não quis explicar.

Logo a gíria se tornou um dos assuntos mais falados nas redes sociais, e os pernambucanos trataram de explicar o termo a todo o Brasil.

“Bacunho em Recife = resto de alguma coisa, algo que jogamos fora. Quando estamos numa discussão, em Recife, falamos assim: eu que não vou perder para basculho”, esclareceu uma seguidora. Veja a briga completa aqui.

BASCULHO em Recife = resto de alguma coisa, algo que jogamos fora. Quando estamos numa discussão, em Recife, falamos assim: eu que não vou perder para basculho. A Gil representando as discussões das recifenses. — Ana Flor (@Tdetravesti) February 16, 2021

No dicionário, a gíria quer dizer:

- PUBLICIDADE. -

bas·cu·lho

(derivação regressiva de basculhar)

substantivo masculino

1. Vassoura para limpar tetos ou paredes altas. = VASCULHO, VASCULHADOR

2. [Pejorativo] Pessoa que se ocupa em trabalhos muito ordinários.

3. [Pejorativo] Pessoa muito suja. = VASCULHO

Jogo da discórdia no BBB 21

Nego Di – BBB 21

2º – Karol Conká

3º – Pocah

Quem não tem a menor chance de ganhar: Sarah

Sarah – BBB 21

2º – Gil

3º – Caio

Quem não tem a menor chance de ganhar: Nego Di

Fiuk – BBB 21

2º – Karol Conká

3º – Lumena

Quem não tem a menor chance de ganhar: Arthur

Juliette – BBB 21

2º – Viih Tube

3º – Gil

Quem não tem a menor chance de ganhar: Nego Di

- PUBLICIDADE -

Projota – BBB 21

2º – Arthur

3º – Karol Conká

Quem não tem a menor chance de ganhar: Pocah

Karol Conká – BBB 21

2º – Lumena

3º – Pocah

Quem não tem a menor chance de ganhar: Sarah

Lumena

2º – Karol Conká

3º – Gil

Quem não tem a menor chance de ganhar: Carla Diaz

Carla Diaz

2º – Camilla

3º – João

Quem não tem a menor chance de ganhar: Lumena

Arthur

2º – Projota

3º – Carla Diaz

Quem não tem a menor chance de ganhar: Fiuk

Viih Tube

2º – Juliette

3º – Nego Di

Quem não tem a menor chance de ganhar: Thaís

Caio

2º – Rodolffo

3º – Sarah

Quem não tem a menor chance de ganhar: Gil

Rodolffo

2º – Caio

3º – Karol Conká

Quem não tem a menor chance de ganhar: Thaís

- PUBLICIDADE -

Camilla

2º – João

3º – Carla Diaz

Quem não tem a menor chance de ganhar: Caio

Pocah – BBB 21

2º – Karol Conká

3º – Thaís

Quem não tem a menor chance de ganhar: Sarah

Gil

2º – Sarah

3º – Juliette

Quem não tem a menor chance de ganhar: Pocah