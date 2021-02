BBB21: Gilberto e Pocah armam barraco após Jogo da Discórdia; assista

E a madrugada do BBB21 não foi tranquila nesta terça-feira (16). Após o Jogo da Discórdia na noite de segunda-feira (15), que mexeu bastante com as relações da casa, Pocah e Gilberto tiveram uma briga feia, com muita gritaria e palavrão. A confusão começou após a cantora insistir em falar com o pernambucano mesmo com ele dizendo que não queria conversar no momento. Após a confusão, ambos foram consolados pelos amigos na casa e choraram muito.

O tema do Jogo da Discórdia desta semana foi sobre a final do BBB21, cada brother precisou escolher dois colegas para compor seu pódio e um colega para classificar como “não ganha de jeito nenhum”.

Briga no BBB21

Como começou a briga entre Gilberto e Pocah? O brother não queria conversa, mas a cantora insistiu e pediu para o doutorando em economia justificar uma de suas falas durante o Jogo da Discórdia, momento em que escolheu Pocah para a plaquinha de “não ganha”. A conversa, que já estava ácida, então saiu do controle e Gilberto começou a gritar.

“Se você está me julgando, está sendo hipócrita”, disse Pocah. “Você acha que porque tem milhões é poderosa”, disparou Gilberto. “O show vai começar”, debochou a cantora. “O seu show, você veio aprontar”, acusou o participante do BBB21. “Eu vim te dizer que você foi muito infeliz no seu comentário”, justificou Pocah. “Não vou abaixar minha cabeça para ninguém”, afirmou o doutorando.

Durante a discussão, Gilberto falou que Pocah tinha ranço dele e que a dona do hit “Não sou obrigada” estava “se mostrando de verdade”. Depois de muito vai e vem na discussão, Pocah gritou: “então f***-se você, vai para a p*** que pariu”. “Então vai tomar no c* também, pronto meu amor”, rebateu o pernambucano, que em seguida completou: “não arrego para ninguém não”.

Aqui o vídeo da briga de como começou… #BBB21 pic.twitter.com/DYZAryxF03 — Ligado em Série (@ligadoemserie) February 16, 2021

O que é basculho?

Durante a briga entre Pocah e Gilberto no BBB21, o brother disparou: “não vim do lixo para perder para basculho, meu amor”. A palavra ‘basculho’ deixou muita gente com dúvida sobre o significado e foi possível ver muita gente fazendo questionamentos sobre o termo nas redes sociais.

O jornalista Fefito explicou no Twitter o significado da palavra para quem ficou com dúvida do que foi dito pelo participante do BBB21. “Basculho é algo super usado no Recife, gente. Normalmente a gente usa pra falar de lixo, de detrito de construção, de coisa suja. Palavra de pernambucano. Fica a dica”, escreveu.

Gilberto desistiu do BBB21?

O brother não deixou o confinamento, mas pensou no assunto. Abalado com a discussão, o pernambucano comentou que queria sair e ver a mãe, mas foi consolado por Sarah e Juliette. “Pode ficar tranquilo, eu e a Juliette estamos aqui e não vamos te largar”, disse a brasiliense.

Pocah também chorou muito depois da briga pós Jogo da Discórdia do BBB21 e foi consolada por alguns colegas de confinamento.

o gilberto eh eu purinha: foi la nao fugiu da briga peitou saiu por cima e depois foi prum canto chorar #bbb21 pic.twitter.com/PBtiF4ADf0 — ste (@etserbu) February 16, 2021

