BBB 21: veja quem perdeu seguidores durante o reality

O público do BBB 21 fica atento a tudo que os participantes fazem na casa e o números de seguidores nas redes sociais pode variar e refletir no que eles fazem dentro do programa.

Em um elenco com ‘pipoca’ e ‘camarote’, é natural que o público comece a seguir os anônimos e famosos também ganham mais seguidores. Porém, a situação pode se inverter, e a web pode ‘cancelar’ e dar ‘unfollow’ nos participantes também.

Por causa de falas polêmicas, atitudes que desagradam, jogo sujo, dentre outros motivos, os internautas podem deixar de seguir os confinados, que são observados 24 horas pelas câmeras da casa mais vigiada do Brasil.

Karol Conka

Karol Conka é um dos exemplos de que a fama não é garantia de ser amada. Por causa de suas atitudes na casa, a cantora de ‘Tombei’ saiu de quase 2 milhões para 1,3 milhões de seguidores no Instagram.

A rejeição foi tamanha, que a rapper ganhou uma enorme torcida na web para sua eliminação. No Twitter, foram vários os momentos em que seu nome estava em alta, mas por causa das polêmicas. Se destacam a perseguição da sister com Lucas – que desistiu do BBB21 – e com Juliette.

Pocah

Pocah entrou com 11 milhões de seguidores no Instagram e conquistou mais de 12 milhões. No entanto, depois de sua discussão com Lucas Penteado isso mudou. Antes de deixar o BBB 21, Lucas e Gilberto se beijaram, mas Pocah não aprovou o romance do ator com o outro colega e disse que ele queria apenas “se aparecer” em cima da bandeira LGBT+. Após a discussão, a artista começou a perder seguidores na rede social.

Projota – BBB 21

Projota entrou querido pelo público, mas ao passar dos dias, decepcionou seus fãs. O cantor rejeitou Lucas Penteado na casa e arquitetou um plano para eliminar o brother do BBB 21.

Na última semana, ele estava com 4,2 milhões de seguidores no Instagram, e atualmente ele está com 4,1.

Viih Tube

A youtuber e atriz quis uma chance de mostrar quem é ao entrar no BBB 21. Depois da polêmica envolvendo maus tratos de animais, a sister queria uma chance com o público. Porém, em uma conversa com Juliette em que chamou a colega de “chata para c*****”, Viih perdeu mais de 100 mil dos 16,9 milhões que tinha.

Carla Diaz – BBB 21

Apesar de ser a ‘queridinha’ de muitos, Carla Diaz desagradou várias pessoas que acompanham o BBB21. A atriz decepcionou o público depois de colocar Gilberto como Monstro da semana. Sendo assim, ela, que tinha 4,7 milhões, passou a ter 4,5 milhões de seguidores no sábado (07).

Porém ao rebater as fofocas de Karol Conka dentro do programa, Carla conquistou seus seguidores de volta.

Lumena

Lumena foi uma das primeiras pessoas a ser ‘cancelada’ do BBB 21. Logo na primeira semana, a sister foi criticada por exagerar na militância e depois de ter ganho 200 mil seguidores, esse número despencou para 146 mil em questão de dias. Além da discussão com Caio por não ter gostado dos homens terem se maquiado, ela ‘caiu no conceito’ de muitas pessoas por seu julgamento quando Lucas assumiu sua bissexualidade no programa.

