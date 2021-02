BBB: vaquinha criada e web revoltada; veja como foi a saída de Lucas

A saída de Lucas Penteado do BBB pegou muita gente desprevenida, a notícia chocou e chateou muita gente que torcia pelo brother. Após o ator deixar o confinamento, o assunto tomou as redes sociais. Uma vaquinha online foi criada para reunir dinheiro ao agora ex-participante, que foi considerado injustiçado por muitos.

Pouco depois de Lucas entrar no confessionário do BBB com uma mochila, a produção informou os participantes que o ator não é mais um competidor do reality show.

Por que Lucas saiu do BBB?

A confusão que fez Lucas desistir do BBB começou durante a festa da madrugada de domingo (7), o ator beijou Gilberto durante a comemoração, mas sua atitude foi considerada jogo por alguns participantes. Lucas foi desacreditado quando contou ser bissexual e alguns brothers o acusaram de usar Gilberto. Lumena chegou a discutir com o ator sobre o assunto e Nego Di falou suas suspeitas para Gilberto. Lucas brigou com Pocah, que disse ter sido ameaçada pelo participante.

Pocah e Projota foram ao confessionário por causa da confusão, a cantora revelou estar com medo do colega de confinamento do BBB e pouco depois Lucas entrou no confessionário com uma mochila, o participante já havia contado para Juliette que estava cansado e queria ir embora. Mais tarde, a voz do Big Boss informou aos brothers que Lucas não faz mais parte do Big Brother Brasil.

Repercussão da web

Devido à pressão que Lucas vinha vivendo na casa desde que se desentendeu com os colegas do BBB, em outra festa do confinamento, o ator não vinha sendo bem tratado por alguns participantes. Na web, muita gente se revoltou com isso e Karol Conká, Projota, Nego Di e Lumena foram acusados de tortura psicológica.

Após os acontecimentos deste domingo e a saída de Lucas do BBB, muita gente ficou revoltada na web. O assunto foi para os trends topics do Twitter.

Lucas, muita força nesse momento, vc é gigante, fica bem! #BBB21 — Ludmilla 👑 (@Ludmilla) February 7, 2021

Pode ter sido um livramento pro Lucas sair agora, mas o fato é que a história dele não merecia acabar assim! Eu não consigo parar de pensar no quão feliz esse menino ficaria quando voltasse do paredão. Ele ia crescer no jogo e o grupão começaria a tombar, que pena #BBB21 — Alice (@_AliceVieira_) February 7, 2021

#BBB21 Nossa, eu fui dormir tão feliz pelo Gil e o Lucas, acordei e levei um balde de água fria e um soco no estômago. Que decepção em boninho, que papelão ridículo e esqueroso. pic.twitter.com/aWCLZGSgrj — Estherr 💤 (@S_Esther18) February 7, 2021

todos vocês que contribuíram para a desistência do lucas são meus rivais e eu vou derrubar um por um pic.twitter.com/frpTxCrAxZ — maria⁹⁹ (@peraltiags) February 7, 2021

EU JAMAIS VOU PERDOAR A LUMENA PELO QUE ELA FEZ DSSA MADRUGADA, ESPERO QUE A MESMA QUANDO SAIR DO PROGRAMA JAMAIS DIGA SER PSICÓLOGA .

ALÉM DISSO, ACHEI RIDÍCULO A CONVERSA DO BONINHO COM O PROJOTA NO CONFESSIONÁRIO.

LUCAS FOI GIGANTE NESSE BBB!

ESSE FOI O PIOR BBB pic.twitter.com/SCCAWE1z9v — Exclusividade.BBB (@exclusivo_bbb21) February 7, 2021

Quem assumiria sua bissexualidade em rede nacional pra se promover em um país extremamente racista e homofóbico? Lumena o que você chama de OPORTUNISMO, eu chamo de CORAGEM. #BBB21 — Mumuzinho (@MumuzinhoC) February 7, 2021

Vaquinha foi criada após saída de Lucas do BBB

Uma vaquinha online foi criada para doar o dinheiro do prêmio para Lucas, que tinha o objetivo de comprar a casa da mãe. Muitos famosos, como Tatá Werneck e Luciano Huck, se solidarizaram com o acontecido e se propuseram a fazer doações.

Alguem tem o link da vakinha do Lucas? Quero apoiar, doar, potencializar, amplificar. Ele merece. #BBB — Luciano Huck (@LucianoHuck) February 7, 2021

Qual é a vakinha oficial pro Lucas comprar a casa da mãe dele? — Tata werneck (@Tatawerneck) February 7, 2021

Alguem tem o link oficial da vakinha pra ajudar o Lucas a comprar a casa da mãe dele? — Mumuzinho (@MumuzinhoC) February 7, 2021

Áudio de Boninho

Após a saída de Lucas do BBB, Projota conversou com Boninho no confessionário. Apesar de esse tipo de conversa ser privada, o áudio vazou e foi possível escutar o que o chefão do reality show da Globo revelou ao cantor sobre Lucas.

MANOOOOOOOOO TEVE PROBLEMA NO AUDIO DO CONFESSIONÁRIO E EU PEGUEI O PROJOTA CONVERSANDO COM O BIG BOSS pic.twitter.com/GWtY4nGyGp — Ligia Rosa (@ligiarosa_haha) February 7, 2021

