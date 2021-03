BBB21: 6 reações impagáveis dos brothers após volta de Carla

O elenco do BBB21 foi pego de surpresa nesta quinta-feira (11) com a volta de Carla Diaz. Os brothers achavam que a atriz tinha sido eliminada no último paredão, mas, na verdade, a loira estava o tempo inteiro no quarto secreto, ouvindo as conversas dos colegas de confinamento. Alguns deles demonstraram preocupação ao se depararem com Carla de volta a casa, pois rolaram conversas em tom crítico à sister.

Sarah e Gil ficam chocados com volta de Carla Diaz

Sarah e Gil foram dois participantes que ficaram muito abalados com a volta de Carla Diaz. A dupla, que considerava a atriz culpada no relacionamento com Arthur, ficaram com medo de serem rejeitados pelo público. “Ai, amiga, a gente tá sendo odiado lá fora”, disse Gil.

“A gente não sabe o que aconteceu lá fora, mas se a gente achava alguma coisa, a gente tem que saber que estamos errados. Se ela voltou é porque estamos errados. A gente tem que pensar nisso. Não cria briga, não cria confusão. Não faça isso, pelo amor de Deus. Tudo o que você falou sobre ela, a gente falou pra ela. Nunca escondemos”, disse Sarah, em uma tentativa de acalmar o amigo.

Eu tô nem aí que a Carla se declarou pro Arthur. A cara dos falsos quando ela se revelou foi o que eu esperava e isso é impagável KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

MEU DEUS CARLA – NÃO CARLA – #BBB pic.twitter.com/9rcrQySUr2 — Dudu 60% (@ferroududu) March 11, 2021

Em outro momento da conversa, Gil disse que não vai se acuar. “Mas tá bom, se vier com cachorrada eu ‘dou um bale’, grito, vou pro paredão, saio com 100% e acabou”.

Viih Tube chora após volta de Carla

Quem também ficou muito abalada foi Viih Tube. A sister pediu desculpas para Carla Diaz mais cedo e depois chorou no quarto cordel. “Eu chamei ela de chatinha”, disse a youtuber. Sarah afirmou que havia falado coisas piores. Juliette caiu na risada.

Viih: “Eu chamei ela de chatinha”

Sarah: “Eu falei coisa pior”

Juliette: EU VOU RIR JOAAAAAAO Hahahahahha @FreireJuliette sem filtro pic.twitter.com/lN5ooe4yhu — Dudu (@Dudu) March 11, 2021

“Bagunçou tudo”, diz Caio

Caio também desabafou sobre a volta de Carla Diaz ao jogo. “Bagunçou tudo […] pelo jeito ela sabe de muita coisa.”

O brother estava no quarto do líder acompanhado de Rodolffo, Gil e Sarah. “P*ta que pariu, que rolo, moço”, exclamou Rodolffo.

Já tão com a consciência pesada, máscara caindo 🤡 Mds a Carla Trouxa Mico Carla Diaz #BBB21 pic.twitter.com/zgT2HpNWvc — … (@EghoAnonymous) March 11, 2021

Ajoelhado, Projota pede desculpas para Carla

Projota aproveitou um momento em que Carla estava sozinha na sala para conversar com a sister. “Eu sei como eu me senti em relação a tudo isso. Eu sei o que eu disse e como eu pensei sobre tudo isso. Se em algum momento você quiser conversar comigo, eu tô aí disponível. Até pra gente poder trocar isso no seu tempo, como você se sentir melhor”, disse o cantor.

Em seguida, ele pediu um abraço para a atriz. Enquanto se abraçavam, o rapper falou: “Deus te abençoe. Eu acho que não vai ser fácil essa volta, mesmo sendo algo bom”. “É muito bom”, rabateu Carla.

Pocah, João Luiz e Camilla comemoram

Nem só de lágrimas e preocupações vive a casa do BBB21. Pocah, João Luiz e Camilla de Lucas ficaram muito felizes com a volta de Carla ao reality. Eles foram os primeiros a abraçar a sister assim que ela retirou o disfarce de dummy. Logo em seguida, Carla chamou João e Camilla na academia para contar tudo o que havia acontecido.

Carla falou pra Camilla e João para abrirem os olhos em relação ao jogo. #BBB21 pic.twitter.com/ADJFQbSjkd — No Instante – A informação agora (@NoInstante_n10_) March 11, 2021

Veja também:

Viih Tube pede desculpas após Carla Diaz flagrar falsidade

Tiago Leifert elogia Carla Diaz e se diz orgulhoso do reality