BBB21: Viih Tube pede desculpas após Carla Diaz flagrar falsidade

A volta de Carla Diaz ao BBB21 está dando o que falar entre os brothers. A atriz retornou a casa na começo da tarde desta quinta-feira (11) após vencer o paredão falso e ouvir as conversas dos brothers enquanto estava quarto secreto. Com a volta da loira, alguns colegas de confinamento já começaram a se explicar para Carla, com medo do que ela pode ter escutado pelo pay-per-view. Uma delas foi Viih Tube.

Viih Tube pede desculpas a Carla Diaz no BBB21

Na noite da última terça, após a falsa eliminação de Carla, Viih Tube foi uma das participantes que falaram sobre o jogo e o comportamento de Carla no BBB21. Na ocasião, Viih disse que Carla “fazia média” para ficar bem com todos da casa e que a atriz era a sua maior decepção. A sorocabana também afirmou que Carla era “meio debochada” com Arthur e Thaís concordou: “meio incoerente, confuso”. No quarto, a falsa eliminada ficou surpresa com a conversa das sisters: “Chocada. Gente do céu, o que está acontecendo?”

Hoje, após o retorno de Carla do quarto secreto, a sorocabana demonstrou preocupação e foi conversar com a atriz. “Não vou retirar as coisas que eu disse, porque era o que eu realmente estava sentindo. Mas me desculpa, de verdade, se eu te magoei. Eu senti que você estava sem brilho e desgastada emocionalmente”, disse a integrante do grupo camarote do BBB21.

“O brilho foi a parte mais coerente e tranquila de tudo o que eu ouvi”, disparou Carla. “Eu imagino que você deve estar muito magoada comigo, com total direito e razão. Não tenho nem o que falar para você”, respondeu Viih.

Em seguida, a atriz pede para que Viih reveja suas falas. “Só repensa e toma cuidado com o pré-julgamento.” Assista ao vídeo da conversa abaixo:

+1 desculpa. Agora da Viih Tube. A preocupação bate, né? Carla: “Só repensa e toma cuidado com pré julgamento”. Vídeo/Reprodução: Globoplay pic.twitter.com/uYonyCTnIk — Carla Díaz 🦋 (@Carladiaz) March 11, 2021

