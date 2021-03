BBB21: Tiago Leifert elogia Carla Diaz e se diz orgulhoso do reality

A internet não tem outro assunto que não seja a volta de Carla Diaz ao BBB21. Na tarde desta terça-feira (11), a atriz retornou a casa vestida de dummy, acordou todos os brothers e revelou o seu disfarce. Dentro da casa, os confinados tiveram reações diversas – de gritos alegres, a caras de surpresa e preocupações. Do lado de fora, quem gostou da performance da atriz foi o apresentador Tiago Leifert, que postou alguns stories comentando a cena e também aproveitou para explicar ao público um pouco mais sobre a dinâmica do paredão falso.

Tiago Leifert elogia volta de Carla Diaz ao BBB21

“Ponto pra Carla, ela foi bem demais. Ela encarnou o dummy”, disse Tiago em seus stories. Ele disse estar orgulhoso da produção por terem optado não dar a liderança ou imunidade para Carla Diaz depois do paredão falso. “Tem acesso a um monte de informação, mas agora vai jogar, vai atrás, vai brigar pela prova de hoje que não é sorte e vai ter que ganhar. Bom demais”, continuou o apresentador do BBB21.

Leifert também aproveitou a ocasião para explicar ao público um pouco mais das muitas regras do paredão falso. “Todas as regras agora começam a se encaixar. A gente colocou que todos jogariam a prova do líder hoje porque a gente sabe que tem um veto e o líder poderia vetar uma pessoa que voltou. Queríamos dar uma chance para que ela pudesse jogar e se virar”, explica.

Ele disse que o líder também poderia ser prejudicado após o paredão falso, por isso a produção optou por duas semanas de imunidade. “Precisamos lapidar algumas coisas para que o jogo fique justo para todo mundo, sem interferência nossa”.

Mais cedo, antes do retorno de Carla, o apresentador fez uma brincadeira em seus stories. Ele postou uma foto dos dummies, sendo um deles bem baixinho, em referência a atriz, que tem 1,53m de altura.

