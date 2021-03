BBB21: 7 famosos que já declaram torcida por Juliette

Juliette Freire, uma das participantes favoritas ao prêmio máximo de R$ 1,5 milhão do BBB21, tem mais de 16,2 milhões de fãs. A sister, que entrou no reality show da Globo anônima com 3 mil seguidores no Instagram, tem conquistado cada vez mais torcida. Entre os fãs da maquiadores, vários famosos. Veja que está torcendo por Juliette no Big Brother Brasil.

Famosos que torcem por Juliette.

Nesta sexta-feira (26/3), Juliette teve o seu perfil do Twitter suspenso pela segunda vez em menos menos de duas semanas (11 dias). Sem uma ferramenta importante para a divulgação de mutirões, Juliette passou a receber o apoio de vários famosos que disponibilizaram suas redes sociais para ajudar na divulgação da votação contra os adversários da sister do BBB21.

BBB21: após mutirão de denúncias, Juliette perde perfil do Twitter

Wesley Safadão – BBB21

O cantor, considerado o rei do forró, declarou torcida por Juliette no BBB21. O marido de Thyane Dantas brincou nas redes sociais sobre campanha de fãs de outros participantes contra a sister. “Estou entrando da tag #ForaJuliette e vendo que 80% é a favor dela”, escreveu ele, completando com emoji de palhaço.

Deborah Secco

A atriz protagonista de Salve-se Quem Puder não se limita ao comentar o BBB21. Fã declarada do reality show e de Juliette, Deborah defende a sister com unhas e dentes no Twitter, onde soma mais de 4 milhões de seguidores.

Tatá Werneck – BBB21

Com mais de 11 milhões de seguidores, a apresentadora, atriz e humorista não se limita ao externar a sua preferência por Juliette no BBB21. Recentemente, a famosa escreveu: ‘Amo a Jujuba”.

Lucas Penteado

Em entrevista à Folha de S. Paulo, Lucas Penteado, que desistiu do BBB21 após pressão psicológica, revelou sua torcida por Juliette. “Pra falar de amor e Big Brotger hoje você tem que falar da Juliette. Só dela. Quem está assistindo o [BBB21] me entende. Campeã! Eu tô apaixonado por essa mulher e o mundo inteiro também está”

Gabi Martins

A ex-BBB que participou da edição 20 do Big Brother Brasil também se pronunciou a favor de Juliette, que teve sua conta do Twitter suspensa. “Triste que derrubaram o Twitter da Juliette , o que precisar me coloco a disposição também”, escreveu a cantora e digital influencer.

Rafa Kalimann – BBB21

A vice-campeã do BBB20 declarou torcida pra Juliette durante participação no Encontro com Fátima Bernardes nesta semana. A digital influencer saiu em defesa da sister na treta da cobertura de brigadeiro com Fiuk e lamentou o fim do G3, do qual a maquiadora fazia parte com Gilberto e Sarah. “Eu amava o G3, estava vibrando para o G3, mas a Sarah deu uma decepcionada grande”.

Géssica Kayane (Gkay)

A humorista também já declarou torcida por Juliette em suas redes sociais. Gkay tem se mostrado uma comentarista de BBB21 e tem se revoltado com situações em que a casa exclui Juliete. No entanto, a artista já afirmou: “Vai com tudo Ju”.