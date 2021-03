BBB21: Boninho proíbe funk de Juliette em festa com Dennis DJ

A festa do BBB21 nesta sexta-feira (26/3) terá como atração Dennis DJ, o mesmo criador do funk “Coxinha, croquete, fica Juliette’. Desde que foi anunciado o show do famoso hoje, fãs de Juliette iniciaram uma campanha nas redes sociais de Boninho, diretor-geral do reality show, para que DJ tocasse a música durante o evento.

Boninho proíbe funk de Juliette na festa

Os fãs de Juliette do BBB21 tanto tentaram que conseguiram ter a atenção de José Bonifácio Brasil de Oliveira. O Boninho respondeu a companha afirmando que o funk da participante foi vetado da festa, sem maiores explicações, deixando os fãs da maquiadora frustrados.

Boninho não explicou, mas no Big Brother Brasil é proibido levar qualquer informação externa para dentro da casa. Exceto, em caso de morte de um familiar de algum participante ou problema de saúde grave. O que aconteceu com o aviso da segunda onda de pandemia de Covid-19 no Brasil na semana passada.

A música criada em homenagem a Juliette configuraria informação externa, já que a sister poderia perceber sua popularidade fora da casa a ponto de ganhar uma música exclusiva.

Boninho nas festas do BBB21

Recentemente, Boninho, diretor-geral do Big Brother Brasil, revelou aos fãs que já se infiltrou em algumas festas do BBB21 vestido de Dummy. O papo surgiu após o marido de Ana Furtado enviar um cooler de bebidas para a festa de Gilberto na madrugada da última quinta-feira (25).

“Festa animadinha, né? Hora de cooler! Por que não?”, disse ele, na ocasião. Logo depois, um usuário do Twitter deu uma sugestão para ele se infiltrar em uma das festas. “Você faz tudo! Melhor pessoa, só faltava participar de uma festa como dummie”. Boninho respondeu que já participou. “Já fui em muitas”.