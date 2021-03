BBB21: após mutirão de denúncias, Juliette perde perfil do Twitter

Enquanto Juliette quebra recorde se seguidores no Instagram, no Twitter a situação da participante do BBB21 é um tanto complicada. Em menos de duas semanas (11 dias), a conta da maquiadora na rede social de mensagens curtas foi suspensa pela segunda vez nesta sexta-feira (26).

Twitter de Juliette do BBB21 suspenso

A equipe da também advogada informou no Instagram que está em contato com a base do Twitter no Brasil para tentar reativar o perfil que já contava com mais de 1 milhão de seguidores. “Estamos em contato com o Twitter Brasil para apurar os fatos”, disse representantes da participante do BBB21, que ainda esclareceram que não foi criado um novo perfil.

No período em que a conta de Juliette não for reativada, a equipe vai concentrar possíveis mutirões e divulgação da imagem da sister do BBB21 no Instagram, que alcançou mais de 16 milhões de seguidores hoje.

Por que o perfil de Juliette foi suspenso pelo Twitter?

A primeira vez em que foi suspenso há 11 dias, o perfil de Juliette recebeu um aviso do Twitter de que foi postado um grande volume de vídeos na conta. A equipe da sister do BBB21 costumava publicar somente vídeos de sua participação no reality show da Globo.

Vale destacar que a emissora que produz o Big Brother Brasil, através de sua equipe de direitos autorais, tem controlado perfis que publicam vídeos longos de sua atração nas redes sociais.

Para a segunda suspensão, a equipe de Juliette ainda não recebeu uma explicação do Twitter, mas fãs da participante do BBB21 levantaram a hipótese de que fãs de Sarah e Gilberto teriam denunciado o perfil da maquiadora, o que teria ocasionado na retirada da conta.

Leiam com atenção o posicionamento em nome da equipe relacionado a situação que está acontecendo no Twitter. pic.twitter.com/bK0hY5tbpC — Gilberto Nogueira 🎓 (@gilnogueiraofc) March 26, 2021

Por meio de um comunicado, a equipe de Gil se pronunciou sobre as acusações. “Nós da equipe do Gil jamais faríamos ou incentivaríamos qualquer atitude para afetar as redes sociais ou a moral de outro participante. Não compactuamos com isso e quem acompanha a equipe sabe. Quem compactua com o ato de fazer uma rede de trabalho e apoio de qualquer participante deveria se sentir envergonhado. Os vigorosos [como são chamados os fãs de Gilberto] sempre levaram com muito bom humor até mesmo os cancelamento que o Gil sofreu. E é assim que queremos levar o restante desse jogo. Com bom humor e leveza”.

A equipe do economista também se solidarizou com os administradores da concorrente. “JAMAIS incentivaríamos ou faríamos parte de algo tão baixo. Nossa solidariedade à equipe da Ju, no que pudermos ajudar estamos aqui. E que a gente consiga jogar limpo. Sempre.”.