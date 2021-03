BBB21: Arthur e Projota criticam prova do líder: ‘Mal explicado’

A prova do líder deu o que falar dentro e fora da casa do BBB21. Nesta sexta-feira (12), os internautas apontaram um possível erro que poderia ter causado a eliminação da dupla vencedora Rodolffo e Fiuk. Quem também questionou as regras da prova foram os brothers Arthur e Projota, em uma conversa na área externa da casa.

Arthur e Projota conversavam na área externa da casa e logo Caio e Rodolffo se juntaram à dupla. Os quatro comentaram sobre a prova do líder, que durou oito horas e deu o reinado da semana para Fiuk. “Não ficou muito clara para mim a regra do cair, de não deixar cair”, disse Projota.

Durante a prova, Rodolffo deixou a Gilette cair no começo do começo do percurso. A produção não eliminou a dupla e a disputa seguiu normalmente. “Não podia cair na passarela. Eu deixei cair uma vez no comecinho. Caiu na grama. Quem deixou cair também foi a Carla”, disse o cantor sertanejo.

Arthur concorda com o rapper: “A falta é onde tem o contato, não onde você caiu. Igual no futebol. Sei que eu não entendi foi nada”.

Para Projota, as regras não foram explicadas de forma correta: “Eu acho que isso deve estar sendo visto e eles vão falar. Na hora que o Fiuk caiu eu achei que ia perder. Várias coisas que aconteceram ali… Foi mal explicado”.

Internautas pedem revisão da prova

Assim como os brothers dentro da casa, os internautas também pediram a revisão da prova do líder. Em uma das travessias, Rodolffo deixa a Gillette cair, pega o objeto do chão e segue o percurso.

aqui tá o video do rodolffo derrubando a gilette quando o tempo tava sendo contado. REVISÃO DA PROVA BBB pic.twitter.com/YjyENyhReD — bad vini. (@vinicomentx) March 12, 2021

Alguns fãs afirmam que a dupla deveria ter sido desclassificada após derrubar o objeto. Outros argumentam que o item só não poderia ser derrubado dentro da passarela, que não foi o que aconteceu. No Instagram, Tiago Leifert ironizou a reclamação do público: “De acordo com os directs, várias regras novas foram criadas pela internet! Com isso todas as duplas deste ano estão eliminadas e a vitória é de Pyong Lee e Rafa Kalimann”, postou nos stories.

