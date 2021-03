Prova do líder BBB21: internautas apontam suposto erro

O termo ‘revisão da prova’ é um dos mais comentados nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (12). Isso porque, após a vitória de Fiuk e Rodolffo, o público do BBB21 percebeu que o cantor sertanejo supostamente descumpriu uma das regras da prova do líder. Confira abaixo o que rolou.

A prova do líder da última quinta-feira era um revezamento. Com uma Gilette na mão, os brothers tinham que atravessar uma passarela, de um lado para o outro, dentro do tempo determinado pelo cronômetro no telão. Uma das regras eliminatórias era que o item não poderia ser derrubado dentro do circuito.

No começo de uma das travessias, Rodolffo deixa o item cair, pega o objeto do chão e segue o percurso. A produção do BBB21 não eliminou a dupla e a prova seguiu.

aqui tá o video do rodolffo derrubando a gilette quando o tempo tava sendo contado. REVISÃO DA PROVA BBB pic.twitter.com/YjyENyhReD — bad vini. (@vinicomentx) March 12, 2021

A cena gerou muita repercussão nas redes sociais. Alguns internautas afirmam que a dupla deveria ter sido desclassificada após derrubar o objeto. Outros argumentam que o item só não poderia ser derrubado dentro da passarela, que não foi o que aconteceu.

“Mas deixaram bem claro que não podia derrubar no scanner (que tem no meio da plataforma), ele derrubou antes” comentou uma fã. “Mas não podia deixar cair com o cronômetro rolando e já estava rolando, então”, afirmou outra.

Até o momento, a Rede Globo ainda não se pronunciou sobre uma possível revisão da prova do líder do BBB21. Mais cedo, Fiuk e Rodolffo decidiram quem ficaria com a liderança e quem vai receber o prêmio. O ator e cantor é o novo líder da semana, enquanto o sertanejo fica com os R$20 mil reais. Vale lembrar que Rodolffo venceu a prova da semana passada e ganhou imunidade por duas semanas.

Sobre a polêmica aí: O Tiago Leifert disse EXPRESSAMENTE que a Gillette não poderia ser derrubada APENAS dentro do circuito onde tem o scanner vermelho, e que se caísse fora tudo bem. A da Camilla caiu também do lado de fora. Assim, não há porque ter revisão da prova BBB. #BBB21 https://t.co/wZYm0mu8x0 — Ligado em Série (@ligadoemserie) March 12, 2021

Deveria ser eliminado… foi depois do cronômetro iniciar, logo, foi durante o momento de prova. — Michelle TD (@MITOSETTIDANTAS) March 12, 2021

a produção chamando a atenção da Juliette por estar sentada no botão a produção quando a Gillette do Rodolffo caiu #BBB21 #provadolíder pic.twitter.com/Ttiqd3yaRp — igor (@igorsantoszzzz) March 12, 2021

Eu revi a explicação do Tiago e ele disse que não podia derrubar o gillette dentro do scanner na travessia, Rodolffo mal tinha subido na rampa qnd ele deixou cair E ele disse muito sobre bom senso, não vão melar essa prova. Fiuk mereceu demais#bbb21 — Thaís #BBB (@thaisolivier_) March 12, 2021

Tiago Leifert se pronuncia no Instagram

Sempre atento ao que está sendo falado nas redes sociais, o apresentador Tiago Leifert se pronunciou sobre o suposto erro na prova do líder. Em tom debochado, Leifert postou: “De acordo com os directs, várias regras novas foram criadas pela internet! Com isso todas as duplas deste ano estão eliminadas e a vitória é de Pyong Lee e Rafa Kalimann”, em referência aos participantes do BBB20.

