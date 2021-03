BBB21: por vingança, Arthur promete colocar líder no castigo do monstro

Na manhã desta sexta-feira (12), Arthur se mostrou bastante indignado por não vencer a prova do líder da semana, a sétima do BBB21. O instrutor de crossfit e Projota ficaram até o fim da disputa, que somou cerca de 8 horas de duração, mas acabaram perdendo para a dupla Fiuk e Rodolffo.

Como já está confirmado que a liderança ficará nas mãos de Fiuk, já que Rodolffo acabou de ser líder e por conta da dinâmica do paredão falso está imune está semana, mesmo não sendo mais o líder, Arthur, que já teve várias rixas com o filho de Fábio Jr. na casa, revelou que não deixará o cantor curtir bem sua liderança se for o vencedor da prova do anjo desta semana do BBB21.

Arthur vai dar monstro para Fiuk?

“Estou no paredão mais uma vez”, lamentou o instrutor de crossfit em papo na sala após a sétima prova do líder do BBB21. “Ou não”, avaliou Carla Diaz. “Ou sim”, afirmou.

Em outro momento, conversando apenas com Projota, Arthur contou o que pretende fazer com o líder Fiuk caso seja o vencedor da prova do anjo da semana. “Se eu ganho o monstro, [Fiuk] vai para o monstro e para a xepa. Vou fazer o que ninguém nunca fez. Vou sair terça-feira sorrindo”, disse o brother do BBB21.

É permitido que Arthur faça isso? Sim, no Big Brother de 2019, Isabella colocou a líder Elana no monstro, no entanto, a regra de o monstro ir direto para a xepa se estiver no vip só nasceu no BBB20, então até o momento nenhum líder saiu do vip para ir para a xepa por conta do monstro, será que isso vai acontecer no BBB21?

Então né Carla esse é o cara que você escolheu para ser seu parceiro na vida e no jogo 🤢🤮

Arthur você é um nojento 🤢 um escroto vai sair esculachado do BBB 🤗

Uma dúvida : Ele pode fazer isso ? Dar o monstro para o líder ?#BBB21 pic.twitter.com/VuuwvXXGxw — Laí 🧼🦆 (@ItsTashaZapata) March 12, 2021

BBB21 – Quando é a prova do anjo?

As provas do anjo podem acontecer na sexta-feira ou sábado, tudo depende do cronograma da produção e se a prova do líder foi de resistência. Nesses casos, quando a disputa pela liderança toma muito tempo dos participantes, acontecendo na madrugada, manhã ou até o período da tarde do outro dia, a disputa pelo anjo costuma acontecer no sábado.

Como nesta semana a prova foi de resistência e até o meio dia os brothers do BBB 21 continuavam dormindo. A prova do anjo desta semana deve ser realizada amanhã, sábado (13).

