BBB21: Arthur escolhe Projota e Carla para o almoço do anjo

Arthur escolheu Projota e Carla Diaz para o almoço do anjo neste domingo no BBB21. Mas apesar do convite, um dos convidados não gostou muito do menu da refeição. Vem ver como foi a ocasião.

Almoço do Anjo do BBB21

Por volta das 14h, no horário de Brasília, Arthur, Projota e Carla subiram para o espaço multiuso da casa. Os participantes vibraram com a decoração do lugar e, em seguida, eles se sentaram no sofá para ver o vídeo da família.

O brother recebeu recado da mãe, pai, irmãs e caiu no choro ao ver a mensagem do avô e da avó, que disseram estar felizes com a participação do neto no reality.

Mas antes de subirem para o espaço reservado para o almoço do anjo, Projota demonstrou descontentamento com o cardápio que seria servido: lasanha.

O rapper disse não gostar de massa e por isso ficaria sem ter o que comer. Carla Diaz ainda tentou animar o brother dizendo que poderia haver alguns acompanhamentos, mas não adiantou muito. Projota interrompeu a atriz e disse: “Lasanha não tem acompanhamento”.

Essa não é a primeira vez que Projota desdenha da comida do reality. Em outra ocasião, o “moleque de vila” de recusou a comer a “mistura” oferecida na xepa e comeu arroz puro.

Na xepa, cozinha menos privilegiada da casa, as carnes são: fígado, moela, rabada e etc. Também há disponível ovos, leite, arroz, feijão, lentilha, miojo, goiabada, rapadura, frutas e legumes. Contudo, a maioria dos alimentos parece não agradar o cantor.

Quem fica imune com o colar?

Arthur já declarou que imunizará o amigo Projota, o que pode causar uma nova tensão com Carla Diaz, que foi seu affair no BB21.

“Por tudo o que já aconteceu, e por tudo o que a gente já fez juntos aqui, é difícil não dar para o Projota, sabe. É complicado”, disse. “Ela já foi anjo uma vez, né. Ela deu para a Camilla. E foi um Paredão que eu estava disponível. Tudo bem que a gente não estava próximo igual a gente está, mas…”, relembrou Arthur em conversa com o rapper e Pocah.