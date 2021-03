BBB21: após bronca, áudio do Big Boss vaza e surpreende brothers

O público do BBB21 conheceu um outro lado do Big Boss até então desconhecido: o engraçado. Sempre sério e observador, a autoridade máxima do reality show da Globo só costuma surgir em voz para chamar atenção dos participantes. Dentre os motivos que faz com que a voz ecoe na casa, estão o uso incorreto do microfone, assuntos proibidos como programas de outras emissoras ou marcas não patrocinadoras e preparativos para edição ao vivo.

O que a voz do Big Boss disse no BBB21?

Nesta terça-feira (9/3), o Big Boss resolveu dar uma bronca em Fiuk, que cortava as unhas no quarto colorido da casa mais vigiada do Brasil. A voz chegou a afirmar para o filho de Fábio Jr. que a higiene pessoal precisa ser feita no banheiro. Logo em seguida, no entanto, o Big Boss caiu na gargalhada, surpreendendo o elenco do BBB21.

Camilla de Lucas, Pocah, Thaís e Fiuk que estavam no cômodo riram da situação ‘improvável’ no reality show da Globo. Na cozinha da casa, Gilberto limpava a mesa enquanto Projota estava próximo. Ambos estranharam a bronca e Gil chegou a confrontar a voz da produção em choque. “Que?”, questionou.

Apesar do deslize, o Big Boss não voltou a falar com os participantes do BBB21 para explicar a gargalhada inesperada. Nas redes sociais, fãs criaram a teoria de que alguém teria rido do Big Boss dando bronca em Fiuk nos bastidores do Big Brother Brasil e a gargalhada vazado no microfone que é conectado a todos os cantos da casa.

A risada do BigBoss depois da pergunta do Gil. 😂 #TeamGil #BBB21 Vídeo: Reprodução / Globoplaypic.twitter.com/yZjRCusKSC — Gilberto Nogueira 🎓 (@gilnogueiraofc) March 9, 2021

O que é o Big Boss?

O Big Boss (Grande Chefe em tradução para o português) é a autoridade máxima na organização do Big Brother Brasil. Nada mais é que a produção do programa, que 24 horas por dia observa os participantes do reality show e chama atenção quando necessário através de uma voz alterada.

Antes das edições ao vivo, por exemplo, o Big Boss costuma usar a sua voz para avisar os confinados para se organizarem na sala de estar. Em caso de algum participante desobedecer a voz misteriosa, punições não são descartadas.