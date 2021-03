BBB21: Ingrid Guimarães cita A Fazenda e leva bronca; veja o vídeo

Na manhã desta segunda-feira (9), o elenco do BBB21 participou de uma ação das Americanas com a presença de Ingrid Guimarães. Na dinâmica, a atriz fazia perguntas aleatórias aos jogadores, que, de dentro de uma caixa à prova de som, precisavam responder apenas ‘sim’ ou ‘não’. Em uma das rodadas, Ingrid cometeu uma gafe e virou assunto nas redes sociais.

Ingrid Guimarães faz piada com A Fazenda

A ação se tratava de um jogo de “Troca”. Ingrid fazia perguntas como “Você trocaria a sua bicicleta por uma Smart TV 4K?” ou “Você topa trocar o seu monitor por um smart watch?”, e assim por diante.

A atriz também aproveitou para fazer algumas brincadeiras com os brothers. “Pareço com a Gisele Bündchen?” brincou a loira. Na vez de Viih Tube, Ingrid fez uma piada com A Fazenda, reality show da emissora concorrente da Rede Globo.

“Você trocaria o BBB21 pela Fazenda?” questionou Ingrid. Dentro da cabine, sem ouvir nada, Viih responde que sim. Logo em seguida, Ingrid diz que levou uma bronca da produção, mas continuou a brincadeira: “Coitada, gente, ferrei a Viih Tube”. Assista ao vídeo abaixo.

meu deus a ingrid guimarães KKKKKKKKKKKKKKKKK #bbb21 pic.twitter.com/EdP5ktLJeP — lucas paiva em #BBB21 (@paiva) March 9, 2021

No BBB21, Ingrid Guimarães alfineta Tiago Leifert

Dentro da casa do BBB21, a atriz fez outras brincadeiras com os jogadores e sobrou até para o apresentador Tiago Leifert.

“Vocês trocariam Tiago Leifert por Ingrid Guimarães apresentando o BBB?”, questionou. Os brothers ficaram tímidos com a pergunta e atriz disparou: “Só um ‘sim’? Me aguardem, tem muito paredão pela frente.”.

Ingrid também perguntou para Pocah se ela já teve sonhos eróticos com Leifert e logo em seguida pediu desculpas para a esposa do apresentador. De dentro da cabine, a funkeira respondeu que ‘sim’. “Gente, atrapalhei casamentos, será?” Depois dessa, Ingrid disse que já havia falado muita bobagens e que iria parar com as brincadeiras.

ingrid "você já teve algum sonho erótico com o tiago leifert? Desculpa mulher do Tiago"

pocah "Simmmmmmmmm"

ingrid "ih gente, atrapalhei casamento?” 🆘 #BBB21 pic.twitter.com/gj9brP3lTD — Gio #BBB21👨🏽‍💻 (@TeamGiovanneBR) March 9, 2021

Web repercute piada com A Fazenda

É claro que os internautas não deixaram a gafe de Ingrid Guimarães passar despercebida. Durante a ação das Americanas, os fãs do programa repercutiram as brincadeiras feitas pela apresentadora – e se divertiram muito.