BBB21: conheça a autora norte-americana que está viciada no reality

E parece que o BBB21 não tem feito sucesso apenas no Brasil, os acontecimentos da edição também estão sendo notados em outro país. A autora estadunidense Tessa Dare tem feito a alegria de muita gente na internet ao comentar tudo o que acontece no confinamento da TV Globo, a escritora tem se mostrado uma verdadeira viciada.

Tessa tem aprendido o português e com isso treinado muito nas redes sociais ao conversar com os fãs brasileiros e o público que acompanha o BBB21. A autora já revelou quem são seus favoritos e vive falando o que pensa sobre os acontecimentos diários do reality.

Quem é Tessa Dare?

Tessa Dare vive na Califórnia, Estados Unidos, com o marido e os filhos. A autora já escreveu mais de 20 livros de época, em sua maioria romances, e já apareceu nas lista de mais lidos do New York Times e o USA Today. Tessa tem suas obras traduzidas para mais de 12 línguas ao redor do mundo.

A recém fã do BBB21 ganhou o prêmio RITA Award na categoria melhor romance histórico regencial em 2012 com o livro Uma Noite Para se Entregar. Tessa já veio para o Brasil para participar da Bienal do Livro.

Tessa Dare sobre o BBB21

Em entrevista ao portal UOL, a autora disse que sempre foi fã de realities, mas que nunca havia acompanhado o Big Brother Brasil. Há algumas semanas Tessa começou a receber tweets de fãs brasileiros pedindo que ela fizesse comentasse “ForaKarol“. “Como eu ia tuitar ‘Fora Karol’ se eu nem sabia quem ela era? Descobri que se tratava de uma participante do BBB21 e todo mundo da minha timeline do Twitter estava comentando sobre isso”, contou.

A autora acabou assinando o pay per view do BBB21 para acompanhar mais o reality show e agora tem se mostrado muito ativa nos comentários sobre o programa. “Quando a Karol foi eliminada, me disseram que soltaram fogos! Não há nada parecido nos EUA com isso, só o Super Bowl talvez. O Big Brother é mais do que um reality show, diz muito sobre o que acontece no Brasil”, comentou Tessa durante a entrevista ao portal.

E para quem vai a torcida da autora? Até o momento Gilberto, a escritora foi questionada na semana passada sobre seu participante favorito no BBB21 e Tessa mencionou o nome do pernambucano.

Gil! — Tessa Dare (@TessaDare) March 1, 2021

Público está amando os comentários de Tessa sobre o BBB21

Os comentários de Tessa Dare no Twitter sobre os acontecimentos do BBB21 tem agradado muito gente, até quem não é fã dos livros da autora. A escritora tem recebido cada vez mais interação de brasileiros em suas redes e sempre responde perguntas sobre o reality show nos comentários de suas publicações.