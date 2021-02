BBB21: big fone vai tocar em 3 horários; veja a programação

Durante a edição vivo desta quinta-feira (4) na Globo, Tiago Leifert, apresentador do BBB21, revelou quais serão os comandos do Big Fone que vai tocar três vezes essa semana no reality show. O comunicador explicou que dois participantes serão emparedados pela dinâmica. Além disso, mais dois ficarão imunes.

Como será o Big Fone no BBB21?

De acordo com Tiago Leifert, o Big Fone vai tocar três vezes. A primeira, por exemplo, será nesta sexta-feira (5) durante a edição ao vivo do BBB21. Quem atender terá que imunizar um concorrente e indicar outro ao paredão. Já no segundo toque, que vai ocorrer no domingo (7) às 10h da manhã, quem atender terá que fazer o mesmo. Sendo assim, dois imunes e dois emparedados.

A terceira e última chamada do Big Fone vai embaralhar tudo e ainda comprometer quem atendê-la no BBB21. Isso porque, a voz misteriosa do aparelho pedirá para trocar um dos imunes por um emparedado e vice-versa. Após a troca, metade do segundo paredão estará formado.

Como será a formação de paredão?

Antes da formação do paredão no BBB21, os brothers e sisters vão encarar mais uma prova do anjo. No entanto, nem todos participarão. A produção fará um sorteio em que serão definidos os jogadores da prova que vai acontecer na tarde de sábado (6). Quem se tornar o anjo terá um colar de imunidade pra imunizar um concorrente durante a formação. Além disso, terá que castigar dois participantes.

No domingo (7) após o Fantástico, o segundo paredão será formado. Primeiro, Tiago Leifert vai validar o Big Fone. Logo em seguida, o anjo vai imunizar um participante, seguido do líder que vai indicar outro ao paredão. Por fim, a casa vai votar no confessionário para definir o quarto emparedado.

O programa especial de formação de paredão ainda será marcado pela prova bate-e-volta. Todos os emparedados, exceto o indicado do líder, vão disputar uma prova em que o vencedor se salvará da votação do público. A eliminação vai acontecer na noite de terça-feira (9).