BBB 21: afinal, por que Juliette incomoda tanto os participantes?

Juliette chegou no BBB deixando sua marca, animada a participante acabou passando um pouco dos limites da noção nos primeiros dias, mas agora tem sido destratada na casa. Durante o programa ao vivo de terça-feira (2), antes da exibição de um VT sobre a participante, Tiago Leifert levantou um questionamento: por que a paraibana incomoda tanto os participantes da reality?

Apesar de ser criticada na web nos primeiros dias, a advogada agora conta com o favoritismo de muitos e já tem mais seguidores no Instagram do alguns participantes famosos da edição. No confinamento do BBB a sister não tem recebido o mesmo amor dos fãs do programa, alvo de críticas, xingamentos, piadas e reclamações, Juliette parece ser uma pedra no sapato de muita gente na casa, mas ela realmente é?

Juliette tem sido injustiçada no BBB

No VT de Juliette, exibido no programa de terça (2), foi mostrado vários comentários negativos de Karol Conká sobre a participação da advogada, inclusive usando adjetivos pejorativos como “insuportável”, “inconveniente”, além de dizer que a paraibana podia estar “se fazendo de louca”. No vídeo também aparece Lumena, que reclamou quando Juliette pediu para usar um vestido parecido com o da baiana, e comentários de outros brothers.

Juliette é um monstro? A vilã do BBB? Não, e nem perto disso. É possível ver que a advogada está sendo verdadeira, mas sua personalidade acaba incomodando muitos. Apesar de ninguém ser obrigado a gostar de ninguém, respeito é sempre necessário. Por que a personalidade de todos é aceita na casa, seja algo mais “tranquilo” como Fiuk diz ser, ou o jeito mais “brincalhão” e “reclamão” de Karol Conká, mas Juliette é considerada um ET? Apesar de às vezes ter colocações confusas e realmente ser tagarela, é bem claro que a sister não é uma pessoa ruim e que diferente de alguns integrantes do elenco, não tem provocado, criticado pelas costas ou tentado propositalmente desestabilizar os adversários de jogo.

Juliette tenta desde o primeiro dia se encaixar no mundo dos participantes, criar um vínculo com os colegas de confinamento, mas não tem tido êxito na tarefa, mesmo não tendo cometido nenhum crime grave no BBB. Talvez seu maior erro tenha sido a empolgação no começo do programa, em conversa com Pocah, Juliette revelou que perdeu o controle ao conhecer tantas pessoas famosas que admirava na mesma casa que ela e acabou não sabendo lidar com a empolgação e situação.

O VT da juliette eu chorei #BBB21 pic.twitter.com/ZaMEjIfJVr — 100 dias falando sobre o bbb|🦋|👒|🎓|🎧| (@mellzvv) February 3, 2021

Boa noite meu povo!vou deixar uma parte do lindo VT da Juliette,mas que deixa claro o quanto esse povo está sendo cruel com ela! #RedeBBB #BBB21 Quem vai pedir pra sair vai ser vc Karol do MAL! pic.twitter.com/uHrDRtJR0b — Erin❤️BBB 🐼🍼✨🦋🌵 (@ErinFeliz_) February 3, 2021

o final do vt da juliette. to todo arrepiado #BBB21 pic.twitter.com/1gpFhZSZ7p — dudu (@boanoitebritto) February 3, 2021

O “bullying adulto” do reality da Globo

Juliette não tem sofrido apenas por não ser compreendida pelos colegas, a participante tem sido motivo de piadas de vários colegas. Karol Conká já foi acusada de xenofobia por falar sobre a educação da paraibana, citando que está acostumada com outros comportamentos já que foi criada em Curitiba. Além disso, a cantora já imitou o sotaque da participante e falou sobre Juliette pelas costas, causando risada nos colegas.

No desabafo que fez aos colegas de confinamento, na madrugada de quarta (3), Juliette comentou que está cansada da forma que tem sido tratada na casa e que se sente zombada pelos participantes do BBB.

Além disso, já faz alguns dias que Juliette tem sido o “saco de pancadas” da casa, pois tem recebido grosserias gratuitas. Muitos brothers e sisters da edição não tem tido filtro na hora de criticar a colega de confinamento. Juliette tem ficado cada vez mais excluída do convívio dos participantes do BBB e tem ganhado a empatia das redes sociais, lugar em que muitos se identificaram com o que a maquiadora tem sofrido na casa.

momento que Juliette diz que pessoas debochavam de seu sotaque e flashback mostrando quem zombou #BBB21 pic.twitter.com/whIFHUERNN — Séries Brasil (@SeriesBrasil) February 3, 2021

O que foi isso?? Do nada pqp https://t.co/ac1NhbdFAU — Saturno (@ssarahvicky) February 3, 2021

eu já fui uma juliette. querendo me moldar pra agradar outros pq era chata demais, fala demais, fala alto demais, inconveniente, excluida, perseguida. é uma sensação sufocante mas prestem atenção que chega uma hora que vc não aguenta. juliette ainda vai explodir e eu vou aplaudir — peach (@lavandatea) February 3, 2021

Fala mesmo,Juliette! Falaram do sotaque dela, do jeito dela, debocharam dela! Um bullying horroroso que essa menina passou, por isso ela tá desse jeito! #BBB21 — Wanessa Camargo (@WanessaCamargo) February 3, 2021

acho que todo mundo que já sofreu bullying sentiu bem o que a juliette passou nessa cena de agora, ela pedindo DESCULPA pela forma de falar, de cabeça e olhar baixo, depois se encolhendo quando começou as risadas… são uns canalhas — GIVEN MOVIE SPOILERS ⚠️ (@bluewgrey) February 2, 2021

