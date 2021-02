BBB21: Mano Brown fala sobre comportamento de Projota

O comportamento adotado por Projota em relação a Lucas Penteado no BBB21 virou assunto no mundo do rap e do hip hop na última semana. Mano Brown, uma dos principais referências para o participante do reality show da Globo, resolveu se pronunciar sobre o caso.

O que Mano Brown disse sobre Projota?

Em publicação feita no Twitter na tarde desta quinta-feira (4), o rapper Mano Brown disse que nunca teve problemas com Projota. O cantor também ressaltou a origem humilde do amigo e negou ter perdido a admiração pelo mesmo devido aos últimos acontecimentos do BBB21.

“Projota é um cara legal, não tenho nenhum problema com ele. Ele veio de baixo, é da luta também. Não deixei de segui-lo”, escreveu Brown.

O que Projota fez com Lucas no BBB21?

Projota passou a ignorar Lucas e a criticá-lo com frequência no BBB21. Na manhã de hoje, por exemplo, o músico se recusou a chamar o concorrente para fazer o Raio-X do dia. Thaís passava pelo cozinha, onde o mesmo estava, e questionou se o ator de Malhação: Viva a Diferença teria feito a dinâmica diária e obrigatória. Projota então disparou: “Eu que não vou lá [chamar ele]”.

Essa situação foi só uma entre inúmeras. Essa semana, Lucas tentou puxar assunto com alguns participantes do BBB21 que estavam na cozinha. “E aquelas previsões que aparecem em filme?”, questionou ele. Como ninguém respondeu, o ator se dirigiu a Projota, que em silêncio, se levantou da cadeira e deixou o concorrente falando sozinho.

Recentemente, Projota armou uma estratégia para colocar Lucas Penteado no paredão, pois acredita que o mesmo possa ser eliminado pelo público. “Estou convivendo. O Brasil tem que estar comigo nessa. Eu estou acreditando muito. Vou apostar as minhas fichas nisso, que o Brasil vai fazer esse livramento pra nós”.

Como Lucas se tornou odiado pela casa

Na primeira semana de BBB21, Lucas adotou uma postura polêmica ao tentar se envolver amorosamente com Kerline, já eliminada do reality show. Em uma das investida do ator, a sister ironizou que ficaria com ele (sendo que na verdade estava dando um fora no rapaz), que não compreendeu a resposta. Lucas insistiu em ficar com a digital influencer, mas recebeu outra negativa e causou um mal-estar na casa.

Após pedir desculpas para a sister, Lucas voltou a tentar uma reaproximação, mas novamente acabou gerando uma discussão com toda a casa. A partir daí, o brother discutiu com Karol Conká, que inclusive o expulsou da cozinha a gritos e xingamentos.

Lucas também teve uma discussão feia com a digital influencer Camilla de Lucas, que o chamou de ‘idiota’ e ‘otário’ após ele chegar alterado e interromper uma conversa que ela estava tendo com Viih Tube e João Luiz.