BBB21: Boninho anuncia novidade para almoço do líder

Tem mais novidades chegando no reality! Na tarde desta quinta-feira (25), Boninho, diretor do programa, anunciou em seu Instagram que Gilberto vai receber um almoço do líder BBB21 do iFood. Entretanto, a ação virá acompanhada de uma brincadeira com o resto da casa.

Almoço do líder BBB21

O big boss postou um vídeo em seu Instagram contando sobre a novidade que chega ao reality: almoço do líder iFood! Agora, o manda chuva da semana poderá escolher uma refeição e receber a quentinha direto no quarto do líder. “A gente gosta de brincar e tem uma novidade acontecendo, que é o almoço do líder. Gilberto já pediu, vai ser uma feijoada. Estamos preparando e o iFood vai entregar pra gente”, disse o chefão.

Boninho também disse que a dinâmica terá um ‘requinte de maldade’: “Podíamos colocar o toque do iFood só no quarto do líder e ninguém ia entender nada. O que a gente resolveu fazer? Vai tocar geral, aquela vinheta que marca que vai chegar alguma coisa, vai todo mundo ouvir”.

O economista descobriu que havia ganhado um almoço do líder no BBB21 na tarde desta quinta. Ao entrar na quarto do líder, Gil foi surpreendido com uma mesa preparada para três pessoas. “Oi, Gil. Hoje você vai estrear uma novidade do Ifood no BBB: o Almoço do Líder. E ainda vai poder convidar duas pessoas do Vip para aproveitar esse momento com você aqui no quarto. Todas as embalagens utilizadas no almoço serão recicláveis com zero plástico utilizado. Maravilha, né? Então, escolha agora o cardápio pra deixar o papo ainda mais gostoso e aproveite seu almoço com Ifood porque viver é show”, dizia a mensagem. Ele escolheu Fiuk e Sarah para acompanhá-lo.

A ação é inédita e não ocorreu com os líderes anteriores do BBB21. Na web, os internautas brincaram sobre o surgimento da dinâmica: “Nunca vi almoço do líder no BBB21, obrigado tio boninho por mimar nosso protagonista”, escreveu um usuário do Twitter. “Boninho nem esconde que é vigorento, inventou Almoço do Líder com feijoada completa pro Gil”, comentou outro fã.

