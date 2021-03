Paredão falso BBB21: Boninho faz revelação sobre data

Depois de muitos pedidos dos fãs do Big Brother Brasil, o novo paredão falso do BBB21 está vindo por aí. Boninho, o chefão do reality show respondeu internautas em uma publicação que fez no Instagram e falou sobre a data da nova berlinda fake da edição.

Quando é o novo paredão falso do BBB21?

Após muitos se decepcionarem com o paredão falso em que Carla Diaz saiu como vencedora, pois a sister não fez grandes jogadas na casa depois de ter o privilégio de assistir as conversas dos colegas de confinamento pelo pay per view enquanto estava no quarto secreto, muitos fãs do reality show começaram a pedir para Boninho que um novo paredão de mentira acontecesse no programa.

Da primeira vez que foi questionado sobre o assunto, Boninho foi misterioso e só deu respostas como: “ouvimos outro paredão falso? Será?”, mas desta vez, o diretor de TV foi mais afirmativo acerca do segundo paredão falso do BBB21 e falou sobre quando a dinâmica acontecerá novamente.

Em uma publicação que Boninho fez sobre a festa do líder de Gilberto, uma fã do Big Brother comentou: “paredão falso essa semana por favor Boninho”. “Ainda não”, respondeu o diretor da Globo. No mesmo post, outro fã do reality questionou: “quando vai ser o segundo paredão falso do BBB21?”. “Mais pra frente”, escreveu Boninho.

Como foi o quarto secreto com Carla Diaz?

Arthur, João, Carla Diaz e Caio foram os emparedados na semana do primeiro paredão falso do BBB21. A atriz foi a mais votada da semana, 62,40% dos votos, e foi para um quarto secreto em que ficou desde a noite de terça-feira até a manhã de quinta, assistindo ao pay per view do reality show.

