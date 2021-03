BBB21: Karol Conká estava certa sobre Sarah? Web resgata comentário

Karol Conká foi considerada a grande vilã do BBB21 e acabou saindo no quarto paredão da edição. Agora, quem está assumindo esse posto parece ser Sarah, que vem ganhando a antipatia do público há várias semanas por se envolver em polêmicas na casa, além ser acusada de falsidade e de provocar intrigas.

Nas redes sociais, fãs do BBB21 relembraram a indicação de Karol Conká quando foi líder no reality show. A cantora votou em Sarah, que contra golpeou e colocou Nego Di na berlinda, quem acabou sendo o eliminado da semana.

Veja que horas começa a prova do líder hoje (25/3)

Karol Conká sobre Sarah no BBB21

Quando venceu a terceira prova do líder da temporada, Karol Conká resolveu mandar a brasiliense para a berlinda. O discurso da dona do hit “Tombei” foi agora relembrado por conta das últimas atitudes de Sarah no confinamento.

“Hoje eu indico a Sarah porque acredito que a forma que ela joga é um pouco prejudicial para as relações aqui da casa. Eu acho e sinto que ela alimenta uma desavença entre pessoas que nitidamente se dão bem e eu acho que hoje ela tem que ir para o paredão“, comentou Karol Conká sobre a colega de confinamento no BBB21.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rainha Matos (@rainhamatos)

Sarah causa intriga?

O motivo de o discurso de Karol Conká ser relembrado é por conta da forma que a brasiliense tem se portado no jogo, principalmente em relação ao amigo Gilberto. A consultora de marketing tem diversas conversas com o pernambucano sobre com quem ele deve ter cuidado ao se relacionar na casa e tem citado muito Juliette, participante do BBB21 com quem o doutorando de economia tem suas desavenças, mas também uma forte amizade.

Na festa do líder desta semana do BBB21, Sarah e Caio conversaram com Gilberto sobre quem ele deve vetar da prova do líder da semana, caso tenha essa possibilidade, e o nome de Juliette foi amplamente citado. A brasiliense também já falou para o pernambucano algumas vezes que sua opção de voto atualmente é Juliette e que se ganhasse a prova de liderança, indicaria a paraibana, o que soou para alguns fãs do Big Brother, como uma tentativa da sister de influenciar as decisões do doutorando e separá-lo da maquiadora.

Veja também:

Sarah briga com Gil para defender Rodolffo: ‘cala a tua boca’