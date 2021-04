BBB21: Boninho nega veto a shows de Pabllo Vittar e Preta Gil

Na manhã desta quinta-feira (7), um boato de que Boninho teria vetado shows de Pabllo Vittar e Preta Gil no BBB21 tomou conta da internet. Sempre antenado nas notícias que envolvem seu nome e o programa, o diretor veio a público em suas redes sociais esclarecer a situação.

Boninho desmente boatos sobre o BBB21

O colunista Leo Dias, do jornal Metropoles, afirmou que o Boninho, diretor do BBB21, teria vetado a participação de Pabllo Vittar e Preta Gil em shows do programa. Segundo o colunista, o big boss alegou que a filha de Gilberto Gil “opina demais” em suas redes sociais sobre o reality, e que seria um risco trazê-la para a casa. Já Pabllo Vittar declarou abertamente sua torcida para o economista Gilberto Nogueira, e que isso também poderia representar um risco da cantora levar alguma informação externa para os confinados.

Ainda segundo Dias, na próxima semana, a festa será patrocinada pela Cor & Ton, marca de tintas para cabelo, e que a empresa sugeriu a Boninho novamente o nome de Pabllo Vittar.

Nesta tarde, o diretor desmentiu a informação. “Gente, amo a Preta Gil minha amiga que já foi muitas vezes no ‘BBB’ e admiro a Pabllo Vittar. Que fofoca feia! O ‘BBB’ é uma festa e [está] de portas abertas para todo artista! Uma vergonha espalhar notícia fake, palhaçada!”, escreveu Boninho.

Após a publicação de Boninho, Leo Dias soltou uma nova nota sobre o caso. Segundo o colunista, em nenhum momento sua publicação se referia a amizade e a relação pessoal do diretor com as artistas, e que segundo fontes, o motivo que levou ao veto do diretor foi as torcidas declaradas das cantoras para determinados participantes.

Até o momento, Pabllo Vittar e Preta Gil ainda não se pronunciaram sobre o boato.

