BBB21: Gilberto alcança 7 milhões de seguidores no Instagram

Gilberto acabou de conquistar sua terceira volta do paredão no BBB21. O brother esteve na berlinda desta semana, ao lado de Caio e Rodolffo, que acabou sendo o eliminado no décimo paredão da temporada. E parece que a ida do doutorando em economia para a berlinda fez bem ao pernambucano, que estava estacionado na casa dos 6 milhões de seguidores no Instagram há algum tempo e agora chegou aos 7 milhões.

Quanto seguidores Gilberto do BBB21 tem atualmente?

Segundo o site Live Instagram Statistics, que mostra em tempo real quantos seguidores qualquer conta do Instagram tem, o pernambucano está com 7 milhões, 145 mil e 174 fãs na rede social. O site também mostra se os números do perfil estão subindo ou descendo simultaneamente.

Na tarde desta quarta-feira (7), um dia após o décimo paredão do BBB21, a equipe de Gilberto publicou uma foto do brother no Instagram e agradeceu: “somos 7 milhões de vigorosos! Vocês conseguem imaginar a felicidade do Gil que fica se perguntando o tempo todo se existem pessoas que gostam dele? Agradecemos pelo carinho de vocês com o nosso rei do tchaki tchaki”.

Quem é o participante mais seguido do Big Brother Brasil 2021?

Atualmente, Juliette é a sister do BBB21 com mais seguidores no Instagram. A paraibana tem 19,3 milhões de seguidores, enquanto Viih Tube, que antes era a primeira da lista, tem 18,6 milhões. A terceira mais seguida da casa é Pocah, com 13,1 milhões de seguidores. Confira a posição de cada participante ou ex-participante do elenco no ranking de mais seguidos da casa.

Juliette – 19,3 milhões

Viih Tube – 18,6 milhões

Pocah – 13,1 milhões

Lucas Penteado – 10 milhões

Camilla de Lucas – 8,7 milhões

Carla Diaz – 7,8 milhões

Sarah – 7,6 milhões

Gilberto – BBB21 – 7,1 milhões

Rodolffo – 6,3 milhões

Arcrebiano – 5,6 milhões

Projota – 3,8 milhões

João – 3,5 milhões

Caio – 3,3 milhões

Fiuk – 3,3 milhões

Thaís – 2,2 milhões

Nego Di – 1,7 milhões

Arthur – 1,5 milhão

Karol Conká – 1,5 milhão

Kerline – 1,1 milhão

Lumena – 351 mil

