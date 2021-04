BBB21: Sarah admite estar com saudades do BBB: “Experiência única”

Sarah Andrade, a nona eliminada do BBB21, abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram na noite de ontem, e respondeu alguns fãs. Nos stories, a brasiliense disse que não se sente famosa, falou de seus projetos para o futuro e admitiu estar com saudades do BBB. Confira abaixo tudo o que Sarah disse nas redes sociais.

Um dos 7,6 milhões de seguidores de Sarah perguntou como a sister está se sentindo sendo famosa. Ela respondeu: “Não caiu a ficha. Estou com a agenda lotada de reuniões de possíveis projetos, mas para mim está tudo igual. Ainda não me vejo famosa. Só sei que estou famosa, porque o povo me reconhece nas ruas”.

Sarah também diz que pretende conciliar sua profissão de consultora de marketing com as oportunidades que surgiram após sua passagem pelo programa. “Não tem como tirar o marketing da minha vida. Estou pensando em projetos que eu possa envolver o marketing junto”, respondeu a loira.

Os fãs de Sarah também perguntaram sobre os sentimentos da ex-sister em relação ao programa e questionaram se ela sente saudades do BBB21. “Saudade a gente sempre tem, porque é uma experiência única. Tenho saudade mais das pessoas, não de ficar confinada. Mas tenho saudade de viver aquela experiência, sim”, respondeu a brasiliense.

Após a sua eliminação do BBB21, Sarah também admitiu que fez alguns procedimentos estéticos. Ela contou que fez algumas mudanças nas sobrancelhas e esfoliação na boca. “Dei aquela repaginada, porque eu estava tão estressada que acabou refletindo na saúde e beleza da pele… Estava muito cansada emocionalmente! É aquela coisa de mulher, que a gente quer se sentir bem com a gente mesma.”, começa. “Não fiz muita coisa. Fiz algumas mudanças na sobrancelha, só para colocar os fios mais soltos. Também fiz uma esfoliação na boca, que achei muito legal. Com essa esfoliação dá uma corzinha e volume natural aos lábios. Além de escova e maquiagem especial. Mas até então não fiz nada estético de fato, ainda estou analisando algumas outras mudanças… Pode ser que eu faça sim alguma outra coisa em breve”, finalizou a ex-sister.

