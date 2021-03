BBB21: Caio fica indignado com documentário de Britney Spears

Segunda-feira é dia de cinema do líder no BBB21. Gilberto convidou Sarah, Caio e Fiuk para assistir a sessão do GloboPlay, que exibiu o documentário Framing Britney Spears. O longa conta a história da diva do pop e sua atual relação com seu pai, que mantém a cantora sob sua tutela. Para a surpresa dos internautas, quem mais repercutiu o filme foi Caio, que ficou indignado com a situação em que a cantora se encontra.

Caio fala sobre Britney Spears no BBB21

No final da exibição do documentário, os brothers se emocionaram com o longa, e Fiuk e Caio até choraram com a história de Britney Spears. O fazendeiro ficou chocado com as situações vividas pela cantora que, desde 2008, está sob a tutela de seu pai – ela não pode tomar decisões sobre sua vida pessoal ou profissional sozinha.

“Muita gente não sabe da história e mete o pau. Culpam a menina. Mas a menina surta mesmo, ué. Imagina quanta coisa não tem por trás. Mostraram algumas coisas, imagina o que tem que não mostraram! Ela assinou a tutela, passaram oito dias e ela conseguiu ver os filhos. Deviam estar na cabeça dela ‘ou você assina ou não vai ver os filhos’. Eu não sabia de nada disso. Estou envergonhado de não saber dessa situação. E as pessoas fazendo piada, zoando dela de cabeça raspada… Olha o que ela passou!”, se indignou o integrante do grupo pipoca do BBB21.

O brother também se identificou com a história da cantora por ser pai de duas meninas. Ele afirma que faria qualquer coisa para não ficar longe de suas meninas. “É muito fácil julgar. Olha o que tem por trás. A menina tem que cantar para dar dinheiro pros outros e poder ver os filhos. Se alguém falar alguma coisa das minhas filhas, dou minha vida por elas. Se eu perder a guarda das minhas filhas, fico louco também”, disse.

Caio também ficou espantado com o fato de Britney não ter acesso a sua fortuna. “Ela vendeu 16 milhões de cópias de um disco e não pode botar a mão em nada?” questionou. Fiuk, que também estava emocionado, respondeu em meio a lágrimas: “Não consigo nem falar sobre isso”. “Eles [pai e irmão] destruíram ela”, continuou o fazendeiro.

Ao voltar para a casa do BBB21, o goiano continuou comentando o documentário, agora com o amigo Rodolffo. “Tem 12 anos, a mulher ganhando o dinheiro que ganhava, para hoje ter só US$ 60 milhões? Tá errado”.

Web faz memes com a indignação de Caio

As cenas da indignação de Caio logo viralizaram na web e geraram uma série de memes entre o público do BBB21 e os fãs da cantora. Os internautas brincam que o goiano agora é o novo “advogado da Britney”.

Caio hj vai pedir um espaço no ao vivo pra mandar um recado pro pai da Britney. — regi oliveira (@erreoliveira) March 22, 2021

é eu se fosse o pai da Britney reforçaria a segurança viu caio caloteiro assim que sair do programa vai buscar justiça com as próprias mãos — mafe (@twoghostsmom) March 22, 2021

Caio Caloteiro chegando em Goiania. pic.twitter.com/oYeoH8eo2i — O Chico Show 🇧🇼 (@Chicocabron) March 22, 2021

tiago: boa noite em quem você vota

caio: no jamie spears — cu preso da viih tube 🌴 (@perryclassic) March 22, 2021

Veja também:

BBB21: 4 fatos para entender o plot twist de Sarah no BBB 2021

BBB21: festa do líder Gil vai ter pão com mortadela e divas do pop