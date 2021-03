BBB21: 4 fatos para entender o plot twist de Sarah no BBB 2021

Sarah começou o BBB21 fora dos holofotes. Última participante do pipoca a ser revelada, a sister não chamou muita atenção em sua primeira semana na casa e ganhou até memes a comparando com outra loira da casa, Kerline, que também não era grande protagonista do programa. No entanto, as coisas mudaram para a brasiliense após o primeiro jogo da discórdia da temporada.

Sarah estava no paredão e por isso não teve medo de expor e acabou enfrentando participantes que já não estavam com um bom relacionamento com o público do BBB21. Desde então, a sister virou a “espiã” da casa, ganhou favoritismo, muitos seguidores, fez alianças valiosas, como GIlberto e Juliette, e já era considerada por muitos uma das finalistas da edição. Porém, as coisas mudam, não é mesmo?

De algumas semanas para cá a sister do BBB21 já perdeu mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e tem ganhado a antipatia de muitos fãs do programa. Por que esse plot twist aconteceu na trajetória de Sarah? Confira os motivos que reunimos para te mostrar o que aconteceu com a participante no reality show.

Sarah foi considerada falsa por público do BBB21

Depois que o G3, grupo formado por Sarah, Juliette e Gilberto, se juntou, o trio era favorito de muitos, mas depois que o grupo começou a romper relações e Sarah começou a fazer críticas sobre o comportamento de Juliette, a sister começou a ser chamada de falsa.

Porém esses não foram os únicos momentos em que a sister do BBB21 ganhou esta fama. Nestes últimos dias, a brasiliense conversou com Gilberto sobre voto e apoiou que o pernambucano indicasse Rodolffo, um de seus amigos mais próximos no reality, no entanto, em papo com o sertanejo, a consultora de marketing afirmou que votaria em Viih Tube para ajudar a livrar o amigo da berlinda, mesmo sabendo que ele seria a indicação de Gilberto.

Meu Deus, a sarah colocando o Kaio contra o Rodolfo e colocando todos contra a Juliette. Nasceu falsa sim ou tá com recalque do Rodolfo com juliette?#Pq Juliette #gil #juliettecampeã #bbb21

Girah #ForaSarah pic.twitter.com/tlTUagZlBr — Kellen Pimenta Rocha (@kellenpimenta1) March 22, 2021

Sister fez alianças que a prejudicaram no jogo

Enquanto as alianças de Sarah eram Gilberto, Juliette, e Lucas, que acabou abandonando o programa, o público estava feliz com as amizades da consultora de marketing no confinamento do BBB21. No entanto, após estreitar relações e ter uma amizade mais próxima com Caio e Rodolffo, a participante começou a ser criticada.

Sarah fez declarações que incomodaram fãs do BBB21

A brasiliense revelou que seguia Jair Bolsonaro no Instagram antes do reality e que deu unfollow no presidente por medo do “cancelamento”. O público se dividiu neste momento, pois alguns acusavam a fala da sister sobre “gostar de ver o que era postado” como uma indicação de que confinada seria fã do político, enquanto outros acreditavam que Sarah se interessava em ver a atividade do presidente nas redes sociais por ser analista de mídia.

Porém, em uma segunda conversa que mencionou Bolsonaro foi quando o favoritismo e o número de seguidores da sister do BBB21 começou a sentir o verdadeiro baque. Em papo sobre o mundo externo, Sarah disse que não gostaria que um impeachment tivesse ocorrido no Brasil, pois gostava do presidente.

a sarah CONFIRMANDO que gosta do bolsonaro meu deus do céu pic.twitter.com/xlkNvybXyj — paulo de lucas (@overgavassi) March 5, 2021

Piadas de Sarah foram consideradas desrespeitosas

Nestas duas últimas semanas, Sarah fez dois comentários envolvendo a pandemia do covid-19 e as vítimas da doença. Nas duas ocasiões, a sister do BBB21 deu risada enquanto falava do assunto, o que enfureceu muita gente. A brasiliense foi considerada desrespeitosa.

É tão fácil falar assim quando ninguém da sua família morreu, quando vc não teve nenhuma sequela por conta dessa doença maldita.#bbb21 Sarah e Arthur / esse Gil pic.twitter.com/VOXHjlPSga — Lilith 🌵 (@LilithCL_Debora) March 18, 2021

