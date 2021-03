BBB21: festa do líder Gil vai ter pão com mortadela e divas do pop

A festa do líder Gil está perto de acontecer no BBB21, a comemoração acontecerá na próxima quarta-feira (22) e o brother já conversou com a produção do programa sobre o que quer na festa, o tema, o cardápio da noite, figurino, entre outros detalhes da preparação.

Inicialmente, a festa do líder Gilberto seria com o tema “economia”, mas durante o papo que Tiago Leifert teve com o confinado do BBB21, o apresentador falou que o tema não renderia uma festa muito atrativa e com isso outra ideia surgiu: “a gente vai tentar outra coisa, a gente tava pensando aqui, claro que vai ter várias coisas da sua personalidade, sua história, mas uma festa bem colorida, como se fosse um arco-íris mesmo, Rainbow”. Gilberto bateu palmas e comemorou: “nossa, queria muito Tiago”. Veja o que mais sabemos sobre a festa:

🎥 Vídeo: Reprodução / Globoplay pic.twitter.com/vPfMegx0Id — Gilberto Nogueira Mídias 🎓 (@MidiasGilberto) March 20, 2021

O que vai ter na festa do líder Gil no BBB21?

No papo que teve com Tiago Leifert, Gilberto determinou o que gostaria de comer durante sua festa. Para o cardápio da noite, o pernambucano pediu: “galinha à cabidela, baião de dois, maminha, coxinha, torta de chocolate, canjica e pão com mortadela”.

Para a parte de bebidas, o líder pediu vodka com limão e enérgico. “Tá simples, tá fácil hein, uma festa econômica essa. Quer mais nada mesmo, nem um docinho? Nem uma bebida diferente?”, comentou o apresentador do BBB21. “Não, comigo não tem isso não, é isso mesmo, o básico”, respondeu o líder da semana.

Avisa que é a festa dos sonhos 🤩 pic.twitter.com/i4BaLwwrdv — bianca (@DELLAFANCY) March 20, 2021

Como vai ser o figurino de Gil?

Para o look que o doutorando em economia vai ser usar na festa do líder desta semana do BBB21, Leifert perguntou: “figurino o que você está imaginando para a sua roupa? A gente faz só a sua como você já viu aí”. “Eu queria bem colorido, bem arco-íris, mas eu não tenho nada na cabeça específico”, disse o pernambucano.

“Não, dá uma diretriz que o pessoal pensa aqui. Então você quer colorido?”, respondeu o apresentador do BBB21. “É”, confirmou o brother.

Qual a playlist da festa de Gilberto no BBB21?

Como disse Tiago Leifert durante o papo com o confinado, divas pops são bem vindas na festa do líder Gil. Para as músicas que vão tocar na comemoração, Tiago leu alguns dos nomes citados pelo pernambucano: “Beyonce, Lady Gaga, Pablo Vittar, Ariana Grande, Demi Lovato, Destiny’s Child”.

“Queria que começasse a festa cantando O Fantasma da Ópera”, pediu Gil. Leifert cantou o trecho de uma canção do musical da broadway e perguntou se era a que música que o brother do BBB21 queria que tocasse no começo da comemoração. Gilberto disse que sim e completou: “depois diva pop e e em algum momento queria que tocasse Indestrutível, da Pablo. Uma música que me marcou, é importante”.

