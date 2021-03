BBB21: Camilla de Lucas tira as tranças e muda visual

Camilla de Lucas decidiu mudar o visual na tarde desta terça-feira (22) no BBB21. Com ajuda dos outros brothers, a influenciadora tirou as tranças e deixou suas madeixas soltas. Mais cedo, a carioca pediu para a produção uma tesoura para que ela pudesse realizar a mudança.

Camilla de Lucas deixa seu cabelo natural no BBB21

“Vou pegar só uma sacola para botar o cabelo. Liberdade, liberdade”, disse a influenciadora, enquanto se preparava. João brincou: “O Twitter agora: Camilla de Lucas se prepara para tirar suas tranças”.

Carla, João, Juliette, Sarah, Thaís e Viih ajudaram Camilla de Lucas a mudar o visual. Os brothers ajudaram a influenciadora a ir tirando as tranças, uma por uma, e deixando seu cabelo natural à mostra. Sentada no chão em frente ao espelho, a sister começou cortando as madeixas: “Depois que corta, não tem como voltar atrás”.

Enquanto retiravam as tranças de Camilla, os brothers brincaram e cantaram a música Pretty Hurts, de Beyoncé. A carioca afirmou que vai usar uma de suas perucas laces, e que a primeira será a de cor “morena iluminada”.

“Olha ela, está diferente!”, disse Arthur ao ver o novo visual de Camilla. A sister arrancou assovios e elogios dos colegas de confinamento, e brincou: “É a nova participante, Kéfera”.

Gil e Pocah também gostaram da mudança da amiga. “Ai, eu amei”, exclamou Pocah ao entrar no quarto colorido. “Vou até ficar sem lace hoje. Eu só achei que ele está mais curto, porque eu não estou acostumada. Mas vou usar ele assim”, respondeu Camilla. A funkeira disse que o novo visual da sister a deixou parecendo mais nova.

Perucas de Camilla

Fora do reality, a influenciadora é conhecida na internet por usar várias perucas lace front diferentes. Em suas contas no Twitter e Instagram, Camilla já apareceu ruiva, de cabelo curto, comprido, com madeixas onduladas e cacheadas. Ela ainda não revelou quais perucas levou para o BBB21, mas com certeza veremos mais visuais diferentes da Camilla nas próximas semanas.

