BBB21: Fiuk e Juliette discutem após formação de paredão

O oitavo paredão do BBB21 está formado e Carla Diaz, Fiuk e Rodolffo estão na berlinda. Juliette quase ficou em perigo, a sister foi uma das mais votadas da casa, mas foi salva pelo líder Gilberto que desempatou a votação favorecendo a maquiadora em vez de Caio. Na madrugada pós berlinda, os brothers conversaram sobre a noite de votação, o que acabou gerando uma discussão entre a paraibana e Fiuk.

O brother ficou incomodado com o jeito de Juliette e acabou deixando o quarto do líder, cômodo em que conversavam Juliette, Fiuk, Gilberto e Sarah. Veja como foi o desentendimento da dupla no BBB21.

Como foi a briga de Juliette e Fiuk no BBB21?

A maquiadora conversava com Sarah sobre a decisão da brasiliense durante a formação de paredão, que optou por votar em Juliette. A paraibana disse que foi alvo fácil, pois se envolveu em briga durante a semana, mas Sarah discordou: “falei no quarto isso mais cedo, tá difícil já, todo mundo aqui criei um carinho”.

Fiuk se envolveu no assunto e começou a dizer: “uma coisa que eu acho aqui dentro não é questão de ser mais fácil, é questão de quem gosta de ser transparente e quem não gosta. Por exemplo…”. Porém, o brother foi interrompido por Juliette, o que o irritou. “Mas cara, peraí, deixa eu concluir, um minuto, senão a gente vai para outro assunto. É que esse assunto é importante e quero estar presente de corpo e alma nele, posso?”, disse a sister do BBB21.

“Você sempre me corta, nunca deixa eu falar. Não me meto mais”, reclamou Fiuk, que completou enquanto levantava da cadeira e ia em direção a porta: “vou inclusive fumar um cigarro”. “Eu quero participar desse assunto, mas eu quero entender completamente”, afirmou Juliette. “Você sempre me corta em qualquer lugar”, disparou o filho de Fábio Jr. “Não é Fiuk”, rebateu a paraibana. O brother então encerrou a discussão e saiu do quarto do líder do BBB21.

Juliette pediu desculpas

Após a discussão, a maquiadora foi até o colega de confinamento do BBB21 e se desculpou pela interrupção durante a conversa no quarto do líder. “Hoje a minha intenção era concluir um assunto que estava tenso, porque a Sarah votou em mim e é minha amiga”, justificou Juliette. “Para você é sempre tenso quando eu falo qualquer coisa”, disse o cantor.

A sister do BBB21 tentou explicar que estava tentando encerrar o conflito com Sarah antes de entrar no assunto com o brother . “Eu só preciso que você entenda que eu não sou seu filho para você me tratar assim”, reclamou Fiuk. O papo continuou e a paraibana justificou que estava magoada e precisava encerrar o assunto com a amiga. “Mas você também faz isso quando você está feliz, não só quando você está magoada”, rebateu o ator.

