BBB21: jogo da discórdia de hoje valerá um carro; veja como será

Hoje é dia de jogo da discórdia no BBB21! Durante o encerramento do Big Brother Brasil de ontem, domingo (21), Tiago Leifert fez uma revelação nos últimos minutos de programa: o jogo desta segunda-feira (22) vai valer um carro da Fiat! Saiba mais sobre a dinâmica:

Jogo da discórdia terá prêmio

No final do programa de domingo, o apresentador do BBB21 falava sobre a formação de paredão desta semana, que pegou fogo, e como seria a “reunião de condomínio” (apelido que Leifert usa para o jogo da discórdia) desta segunda, quando passou alguns detalhes de como um participante será o sortudo a ganhar um carro novinho da marca patrocinadora do programa.

“Amanhã, depois da novela, tem reunião de condomínio, dessa vez vale um carro na sorte hein, vale um Fiat amanhã no jogo da discórdia”, contou Leifert. Antes de despedir de vez do público, o apresentador do BBB21 completou: “os caras venderam meu jogo da discórdia, meu deus”.

A produção do programa não revelou o tipo de carro que será dado ao vencedor, até agora dois veículos foram prêmios no BBB21. Projota ganhou um Fiat Strada e Gilberto levou um Fiat Toro Ultra.

Que horas começa o jogo da discórdia hoje (22) no BBB21?

O programa desta segunda-feira (22) irá começar as 22h35, depois da novela Amor de Mãe, de acordo com a programação oficial da TV Globo. Além do Jogo da Discórdia, será exibido um resumo da formação de paredão e a semana dos brothers, assim como os destaques da madrugada pós votação e os principais acontecimentos da casa nesta segunda.

Qual a programação do BBB21?

Para você não ficar por fora de nada do que acontece no Big Brother Brasil, confira o cronograma oficial do reality show e marque os dias e dinâmicas na sua agenda.

Segunda-feira: jogo da discórdia

Terça-feira: dia de eliminação

Quarta-feira: festa do líder da semana do BBB21

Quinta-feira: prova do líder

Sexta-feira e Sábado: as atividades desses dois dias podem variar dependendo da agenda feita pela produção. Tanto na sexta como no sábado podem acontecer a prova do anjo e a a festa do fim de semana, em cada semana a dinâmica é de uma forma

Domingo: almoço do anjo e formação de paredão

