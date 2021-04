BBB21: Carla Diaz é intimada a depor sobre ‘racismo reverso’

Carla Diaz, ex-participante do BBB21, foi intimada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro a depor na investigação que apura suposto ‘racismo reverso’ praticado por Lumena. A atriz que atuou em A Força do Querer lamentou a notificação e disse que não foi vítima de racismo.

‘Racismo reverso’ no BBB21

Em vídeo publicado nas redes sociais, Carla Diaz disse que um agente da polícia foi em sua casa em São Paulo entregar a intimação para ela depor sobre ‘racismo reverso’ no BBB21. “Vim falar de uma coisa muito chata, mas quero que vocês saibam por mim. Já que agora tenho mais essa proximidade com vocês, quero isso para que não tenham fake news, distorções, enfim. Essa semana eu fui surpreendida por um policial da Delegacia de Crimes Raciais. Sim, batem na minha porta”, iniciou.

A atriz, que atuou na novela A Força do Querer, acionou um advogado para cuidar do processo. “Alguém pediu para a delegacia instaurar um inquérito e vou ter que prestar esclarecimentos sobre um procedimento de preconceito racial. Sim, como se eu fosse vítima de discriminação. Quero dizer que acho isso tudo um absurdo, não tenho mais detalhes e o meu advogado já está vendo isso”, lamentou.

No fim do comunicado, a ex-participante do BBB21 disse que ‘racismo reverso’ não existe. “Acho importante afirmar aqui que racismo reverso não existe. Por favor, vamos ler, nos informar, a internet está aqui para isso. O programa debateu racismo a semana toda. Estou muito chateada com essa situação, ainda mais porque começou quando ainda estava na casa e usaram o meu nome sem o meu conhecimento para me colocarem nessa situação” .

Entenda a polêmica

Racismo reverso no BBB21? Durante o BBB21, Lumena conversou com Karol Conká e disse que Carla Dia é ’em melanina’ e ‘olho de boneca assassina’. Após as declarações, o depositado estadual Anderson Morais (PSL-RJ) abriu um processo contra a psicóloga. A Polícia Civil do Rio de Janeiro está apurando o suposto ‘racismo reverso’.

Racismo reverso não existe

O racismo está ligada a uma forma de preconceito e discriminação contra negros em indivíduos que promovem diferenciação de raças. Em suma, de acordo com a filósofa Djamilla Ribeiro, ‘é um sistema de opressão que nega oportunidades a determinado grupo de pessoas por conta da sua cor de pele’.

O racismo reverso não existe. Segundo a filósofa, ‘não existe pois deve haver relações de poder, e negros não possuem poder institucional para serem racistas’. Ela ressalta também que a população negra tem um histórico de opressão e violência que as excluem.

