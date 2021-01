BBB21: conheça as novelas e os filmes em que Carla Diaz atuou

Carla Diaz começou a carreira muito cedo, com apenas 2 anos de idade a paulista já trabalhava atuando em peças publicitárias. Hoje participante do BBB21, a atriz já soma 28 anos de carreira e é conhecida em todo o Brasil devido a trabalhos que fizeram sucesso em todo o país.

Com trabalhos de diferentes gêneros, Carla Diaz já atuou no SBT, Globo e Record, e também teve trabalhos no cinema. A atriz conta com obras que irão ser lançadas em breve, como a cinebiografia que conta a história de Suzane Richthofen, que precisou ser adiada devido a pandemia do covid-19. Aos 30 anos, a participante do BBB21 soma diversos trabalhos, conheça os principais filmes e novelas da atriz:

Participante do BBB21 começou a atuar aos 2 anos de idade

Após trabalhos no mercado publicitário, Carla Diaz começou a trabalhar com novelas. Em 1996, a paulista atuou na produção Colégio Brasil, do SBT, em que interpretava a personagem Tininha.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Carla Diaz já fez Chiquititas

Cerca de 1 ano após Colégio Brasil, Carla ficou conhecida ao atuar na novela Chiquititas, ao lado de nomes conhecidos como Fernanda Souza, Flávio Monteiro, entre outros. Na novela infantil, a participante do BBB21 interpretava Maria.

Carla Diaz em Laços de Família

Poucos anos depois de Chiquititas, em 2000, a atriz migrou para a Globo e participou da novela Laços de Família.

Novela rendeu famoso bordão ‘Inshalá’

Após Laços de Família, Carla atuou em uma de suas novelas mais famosas O Clone, que rendeu muito destaque para a atriz e a deixou eternizada com o bordão “Inshalá”, muito utilizado por sua personagem na novela. Até hoje, e até mesmo dentro do BBB21, a sister é lembrada por isso.

Após O Clone, Carla também participou de outras produções famosos da Globo: A Casa das Sete Mulheres e Os Sete Pecados.

Carla Diaz na Record

Após trabalhar anos na Globo, Carla migrou para a Record, canal em que atuou na novela Rebelde, em 2011. Alguns anos depois ela participou do projeto bíblico Milagres de Jesus, também do canal. Em 2016 esteve em A Terra Prometida.

BBB21- Carla Diaz em A Força do Querer

Em 2017 Carla retornou a Globo e interpretou a inimiga de Bibi Perigosa (Juliana Paes), Carine, em A Força do Querer, novela que está sendo reprisada pelo canal.

Após A Força do Querer, a atriz fez participação em Malhação e Espelho da Vida, ambos projetos do canal do Big Brother Brasil.

Filmes de Carla Diaz – BBB21

A participante do BBB21 é a estrela de O Menino que Matou Meus Pais, que tinha estreia prevista para 2020, mas precisou ser adiado com o fechamento dos cinemas durante a pandemia do covid-19. O filme ainda está para ser lançado e conta a história de Suzane Von Richthofen.

Ao lado de Bruno Gagliasso, Carla atuou também em Jogos Clandestinos, que conta a história de um homem que após perder tudo resolve roubar um cassino clandestino.

Veja também:

Resumo: veja dos destaques da madrugada (31/1)

BBB 21: Projota oferece pagar terapia a Lucas; Karol quer isolar brother

Que horas toca o despertador do reality? Veja como funciona