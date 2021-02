BBB21: Boninho ironiza Lumena e confirma festa do líder hoje

A primeira festa do líder acontece nesta quarta-feira (03) no BBB21, e os brothers já estão animados para aproveitar. No Instagram, Boninho revelou que os participantes vão curtir a noitada com o tema escolhido por Nego Di. Saiba o que os participantes esperam para a noite de hoje.

Boninho fala da festa do BBB21 e faz meme com Lumena

Em seu Instagram, Boninho mostrou que não perde a piada. Para anunciar o tema da festa de hoje, ele compartilhou uma foto de Lumena e fez um meme. “Pode ter festa hoje?”, perguntou o diretor do reality show. Isso porque, os internautas brincaram sobre a sister, que foi vista como ‘autoritária’ e exagerada na militância pela web.

“Então, nem quero saber a resposta. A gente faz a festa que quiser! Então hoje tem festa do Di. Churrasco e um Bar Barbearia @bbb #redebbb #bbb21 @redeglobo @multishow @globoplay @gshow”, legendou Boninho.

Então a festa de Nego Di leva como tema Bar Barbearia e churrasco para os confinados curtirem.

Expectativas dos brothers para festa

Ao longo da tarde desta quarta-feira (03) no BBB21, os brothers falaram sobre o que esperam para a festa do líder. Na cozinha Karol Conka comentou: “A gente tem que parar com esse negócio de ‘Ai que medo do que vão pensar lá fora, então vamos aqui mergulhar na loucura do outro’. Não é assim gente. Uma festa linda vai rolar hoje, uma delícia, vamos nos divertir”.

Então Gilberto disparou: “Hoje eu só quero dançar, não quero conversar”. Pocah também comentou: “Se vier alguém me alugando muito na festa, me tira”. E o brother comentou: “Eu mesmo tiro de lá”.

Mais tarde, Fiuk conversava com Thais na área externa do BBB21 e comentou: “vamos dar risada, as tretas tem amanhã de novo. Hoje não”.

As sister também estavam empolgadas. “Adoro, adoro surpresa. Tenho dificuldade de montar meu look sozinha. A minha mala, foi uma amiga minha quem me ajudou”, contou Carla Diaz enquanto estava na piscina com as colegas. Viih Tube comentou sobre quem a ajudou com as roupas para entrar no BBB21: “Minha mãe e meu namorado. Meu namorado é muito bom com look”, completou.

