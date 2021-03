BBB21: Dennis DJ se apresenta na festa de hoje do BBB (26/3)

Hoje é dia de festa no reality! Depois de uma longa semana cheia de emoções, os brothers vão aproveitar a noite de sexta-feira com muita música, bebida e comida. Veja como será a festa de hoje no BBB21.

Quem vai se apresentar hoje no BBB21?

A festa de hoje no BBB21 será patrocinada pela Above, marca de desodorantes e terá um show muito especial do Dennis DJ.

Dennis é um DJ, produtor e compositor. É conhecido por diversos remixes e músicas autorais que misturam funk, brega funk e pop. O artista tem hits junto a Kevin o Chris, MC Don Juan, Henrique & Diego, entre outros cantores. Seu último lançamento, a música “Deixa de Onda”, em parceria com Ludmilla e Xamã, já ultrapassou a marca de 24 milhões de visualizações no YouTube.

O BBB21 tem chamado artistas de peso para animar as festas. Barões da Pisadinha, Alok, Thiaguinho, Luísa Sonza e Glória Groove são alguns dos nomes que já passaram pelo palco do programa.

Que horas começa a festa do BBB21?

A edição de hoje está marcada para começar às 22h40, logo após a exibição da novela Amor de Mãe. O programa de hoje deve mostrar a repercussão da liderança de Arthur, que venceu a prova do líder pela segunda vez na noite da última quinta-feira (25).

A festa de hoje do BBB21 deve começar logo após o resumo dos acontecimentos do dia. Geralmente, a edição transmite ao vivo os primeiros minutos da festa. O público que desejar acompanhar a farra durante a madrugada pode assistir tudo o que está rolando pelo GloboPlay, que exibe o BBB 24 horas por dia. Porém, é necessário ter uma assinatura paga, no valor de R$22,90.

Para assistir ao show do Dennis DJ edição de hoje do BBB21, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo ou pela plataforma de streaming GloboPlay.

Veja também:

BBB21: líder da semana, Arthur já sabe quem vai indicar ao paredão

Big Fone BBB21: veja que horas vai tocar o telefone amanhã (27)