Big Fone BBB21: veja que horas vai tocar o telefone amanhã (27)

O big fone está voltando para o BBB21 e vai tocar pela oitava vez na temporada. O telefonema será decisivo para a formação de paredão desta semana e tocará amanhã, sábado (27). Veja que horas vai tocar o big fone e qual será o poder de quem atender.

Quando vai tocar o big fone no BBB21?

O telefone especial do reality show da TV Globo vai tocar durante o programa ao vivo de amanhã, sábado (27). De acordo com o cronograma oficial da emissora, o programa está marcado para começar às 22h40.

Quem atender ao big fone na noite deste sábado do BBB21 irá escolher um colega de confinamento para ficar com uma pulseira branca, sem saber o que o participante com a pulseira estará ganhando ou perdendo. Para o público, Tiago Leifert explicou que quem for o escolhido, terá o poder de ser o primeiro a votar nesta nova formação de paredão, que será aberta.

Como assistir o big fone do BBB21?

Para assistir ao momento em que o telefone tocará no confinamento, você tem algumas opções. Se preferir a forma tradicional, é só ligar uma televisão com acesso aos canais abertos brasileiros no canal Globo e pronto. Você também pode:

Assistir pelo Globoplay no celular, computador ou tablet. Como o big fone tocará durante o programa ao vivo do BBB21, você poderá assistir de graça, é só ter um cadastro na plataforma streaming e ir na aba “Agora na TV”

você poderá assistir de graça, é só ter um cadastro na plataforma streaming e ir na aba “Agora na TV” Se preferir acompanhar pelo pay per view, para poder assistir ao momento por câmeras de ângulos diferentes, você pode usar o pay per view, tanto na Globoplay, como na sua TV por assinatura, no entanto, este é um serviço pago

Como será formado o paredão?

Quatro brothers serão emparedados e um escapará da berlinda, formando assim um paredão triplo. Na noite de domingo, o primeiro a votar será o líder da semana. Depois que alguém for emparedado pelo líder, será a hora da votação da casa, o primeiro a votar será o brother ou a sister com a pulseira branca que ganhou do participante que atendeu ao big fone do BBB21. Após a votação, o indicado do líder e o mais votado da casa terão contra golpes.

Após os contra golpes, três emparedados realizarão a prova bate e volta, o indicado do líder não tem direito a participar, e alguém escapará da berlinda.

