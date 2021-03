BBB21: Sarah debocha da pandemia de covid ; veja vídeo

Na madrugada desta quinta-feira (18), durante a festa do líder de Fiuk, uma declaração de Sarah deu o que falar. Ao debochar da pandemia do coronavírus que já matou milhares de pessoas no Brasil e no mundo, a sister despertou revolta entre muitos fãs do BBB21. Entenda essa história:

Sarah debochou de pandemia em entrevista

Sarah e Arthur conversavam na festa sobre conversas que tiveram com a produção do programa durante a fase de seleção do elenco. A brasiliense revelou que recebeu uma bronca por alguns vídeos que enviou para os responsáveis pelo reality em que a consultora de marketing estava em festa durante a quarentena para conter a pandemia do covid-19.

“Quando eu fiz a entrevista, eles falaram: ‘a pandemia não existe para você? Ninguém tá morrendo pra você?’. Eu disse: ‘oxi, eu não tô sentindo nada'”, contou a sister do BBB21, dando risada. “Mas é f***, quando eles falaram sobre esse assunto comigo, eu realmente segurei muito a onda. Eu só ia na casa de aluno meu”, disse o instrutor de crossfit,

A participantes do reality ainda complementou que não pegou covid “porque Deus me ama”.

Web ficou revoltada com polêmica no BBB21

Na internet, os comentários de Sarah geraram polêmica e revolta. A brasiliense foi criticada por furar a quarentena, mas principalmente por dar risada da resposta que deu à produção do BBB21 quando disse que não estava “sentindo nada” ao ser questionada sobre as mortes que a pandemia do covid-19 tem causado no Brasil e no mundo.

A sister do BBB21 foi considerada debochada e desrespeitosa com as vítimas e familiares de pessoas que morreram ou tiveram sequelas por conta da doença.

É tão fácil falar assim quando ninguém da sua família morreu, quando vc não teve nenhuma sequela por conta dessa doença maldita.#bbb21 Sarah e Arthur / esse Gil pic.twitter.com/VOXHjlPSga — Lilith 🌵 (@LilithCL_Debora) March 18, 2021

Produção do BBB: "Não existe pandemia para você? Ninguém ta morrendo para você?"

Sarah: "Oxe, (risos)… eu não to sentindo nada… (risos)" 3.149 mil pessoas que perderam a vida para a covid-19 APENAS ONTEM no Brasil. Que patético, Sarah. #bbb21 pic.twitter.com/C9cPowyRAG — Yan 🌵 (@yankisner) March 18, 2021

O problema na conversa de Sarah e Arthur não foi só q eles furaram a quarentena, eles debocharam da Pandemia, Sarah debochou dos mortos! Isso não é sobre briga de torcida, não é só sobre estar bêbado, isso é sobre desrespeito e soberba, eles sabem q estão em um reality…#BBB21 pic.twitter.com/SZKTFR2tfd — MZ (@MZ_EuMesmo) March 18, 2021

Sarah, participante do BBB21, debochou da pandemia ao ser questionada pela produção, devido a quantidade de vídeos em festas que ela tinha enviado.

Em outro momento a participante chegou a falar: "Eu não peguei covid porque Deus me ama" pic.twitter.com/fz15hURz5k — Bora Conversar Política (@BCPolitica) March 18, 2021

“Eu não tô sentindo nada” e rindo Sarah terminou de cavar a própria cova e eu sinceramente não tenho mais empatia nenhuma, é por gente que o Brasil está desse jeito um ano depois do início da pandemia. Sarah e Arthur #festadolider Gil e Juliette e Rodolffo Caio espalhou pic.twitter.com/3duShnL4mX — ⒿⓄⒽ ✞ (@JohSebastian98) March 18, 2021

