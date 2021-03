BBB21: entenda a briga de Gil e Juliette na manhã de hoje

A amizade entre Gil e Juliette está cada vez mais abalada. Na manhã desta terça-feira (17), os dois tiveram uma discussão tensa sobre o jogo e os últimos acontecimento na casa. A relação entre os brothers já estava por um fio depois de alguns desentendimentos e fofocas. O tão amado G3, como era chamado o grupo formado por Sarah, Gilberto e Juliette, já não existe mais e os três participantes formaram outras alianças dentro do casa. Confira abaixo tudo o que rolou hoje na casa mais vigiada do Brasil.

Gil e Juliette brigam no BBB21

Gil e Juliette tiveram uma longa discussão na academia do BBB21 nesta manhã. Após Gilberto reviver uma discussão entre a advogada e Lumena, a paraibana pediu para o economista não trazer assuntos do passado e afirmou que o pernambucano fez isso para prejudicá-la no jogo. A discussão que Gil trouxe à tona novamente foi a que aconteceu nas primeiras semanas entre Juliette e Lumena, em que, segundo Gilberto, a advogada se sentou para parecer oprimida.

“Mas você disse, nada muda que você fez isso para parecer oprimida”, disparou Gil. “Eu disse, eu assumi. Eu fiz porque eu quis, mas você não sabe o que eu passei com Lumena. Eu agradeci que tu pediu a ela para sentar”, respondeu Juliette. A advogada continuou: “Você não tinha o direito de trazer algo que já estava resolvido. Uma coisa é você desconfiar de mim lá atrás, outra coisa é você falar comigo e depois botar para o povo o que você achava. Tu foi falso”.

Irritado, Gil afirmou que Juliette age por conveniência e que não briga com pessoas integrantes do grupo camarote. “Por que tu não briga com os outros? Tu não vai brigar com ninguém famoso, não, tu só briga comigo porque eu sou fuleiro […] Tu virou amiga de Viih e Pocah porque elas são famosas, por causa dos seguidores. Tu vai para onde é conveniente”, acusou Gil.

Juliette não gostou nada da acusação do (ex) amigo: “Conveniência é o cac*te! […]E porque eu fui tua amiga então? Tava todo mundo metendo o pau em tu e Sarah e porque eu fiquei do lado de vocês? Vocês são famosos por acaso?”, perguntou ao economista. “Porque tu também estava na merda”, rebateu Gilberto.

meu deus a juliette surrando o gil e ele quietinho porque sabe que tá errado #bbb21 juliette e gil / gil e Juliette / TWITTER LIBERA JULIETTE / sarah e ju / freire / euliettepic.twitter.com/DVwvp5m9y8 — daniel (@daneldix) March 17, 2021

Juliette jantou o Gil aqui. Ela não passa frio . Está coberta de razão. Eu só esperando os vigoretes rebater #BBB21 Gil e Juliette Ju e Sarah pic.twitter.com/dke4HyKcL1 — Jo ( tean Ju🌵) (@JozianeCarvalh5) March 17, 2021

“Tu já falou um monte de besteira aqui dentro e eu não usei isso para lhe prejudicar. […] Não sou sua inimiga, eu gosto de você. Mas se você continuar fazendo isso, nem lá fora vou ser sua amiga”, disse a advogada, deixando Gilberto sem reação.

JULIETTE MAIS UMA VEZ NÃO PASSARÁ FRIO, COBERTA DE RAZÃO SEMPRE ❤️❤️ Juliette e Gil / Ju e Gil / TWITTER LIBERA JULIETTE #BBB21 pic.twitter.com/1MJUNKCLSy — Sidney (@sidneyribeiro_) March 17, 2021

Juliette finalizou dizendo que, se o economista tiver a algo a dizer, que jogue na cara dela, de um jeito franco. Em seguida, Gil e Juliette se abraçaram.

