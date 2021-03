BBB21: entenda a briga de Gil e Juliette

Gilberto e Juliette finalmente tiveram uma DR na tarde desta quarta-feira (10). O pernambucano já vinha se sentindo magoado com a advogada e chegou a comentar a situação com Sarah, Rodolffo e Caio. Hoje, em uma discussão junto a Viih Tube e Sarah no quarto cordel, Juliette e Gil falaram sobre os sentimentos em relação um ao outro dentro do BBB21.

Gilberto e Juliette brigaram no BBB21?

O economista admitiu para Juliette que ela não estava mais em seu pódio da final do BBB21. O terceiro lugar do pódio de Gil agora vai para Fiuk.

Magoada com a fala do amigo, Juliette disparou “Então, hoje estou no quarto e Fiuk em terceiro. Tranquilo. Tudo bem. Está vendo como isso acontece? Eu falei. Só que meu pódio não é frágil dessa forma. Antes de colocar alguém na sua frente, eu vou conversar com você e dizer o que me machucou. Se você não quiser conversar comigo ou não me entender, tudo bem, mas antes disso, não. Meu pódio não é fraco, quando você sair do meu pódio vai ser por uma razão concreta e não por uma dúvida”, disse a sister, se referindo ao pódio formado no jogo da discórdia do BBB21.

Gilberto tentou explicar, mas Juliette logo cortou o economista e disse que isso significava que eles tem um vínculo frágil. “Meu pódio não mudou. Não mudou nem Viih e nem você, terceiro seria Sarah. Você já fez várias coisas que me magoaram e eu não te tirei do meu pódio”. Assista ao vídeo abaixo.

Gilberto à milanesa no jantar de hoje! A Juliette foi e colocou ele contra a parede. Ele ficou encurralado! 🆘 #BBB21 pic.twitter.com/BVhSMd5Zno — Leonan (@CallMeLeonan) March 10, 2021

Em outro momento, ainda na conversa no quarto cordel, a paraibana disse que se sentiu excluída por Gil e Sarah. “Eu me senti excluída, vocês estavam me excluindo para falar sobre jogo”. A dupla tenta explicar, Juliette ouve, mas dispara: “Mas eu me senti excluída [..] A errada das contas fui eu”.

Ela cita como exemplo a situação de Carla na casa, na última semana. “Em algumas situações eu senti, por eu discordar do negócio da Carla e eu não discordo de tudo.” Sarah responde: “Mas aquele negócio da Carla eu percebia que quando a gente começava a falar a gente já brigava”. Juliette concorda, e depois de falar um pouco mais sobre isso, faz um pedido a Gilberto: “Gil, não vamos deixar isso acontecer porque isso aconteceu com Viih”.

