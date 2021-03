BBB21: Gilberto compara olhar de Juliette ao de homofóbicos

O BBB21 foi marcado nesta quarta-feira (10/3) por uma insinuação polêmica de Gilberto sobre Juliette. O economista disse que a advogada olhou para Fiuk fumando no monstro da semana passada com o mesmo olhar com que os homofóbicos olhavam para ele antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil.

O que Gilberto disse sobre Juliette no BBB21?

Na varanda da casa do BBB21, Gilberto relatou para Fiuk que Juliette a observava fumando de uma maneira duvidosa. “Sempre que eu chegava e eu era o mais animadinho, as pessoas olhavam para mim com o mesmo com que ele olhou para você. Então não é porque você está fumando um cigarro e eu sou bicha ou que são coisas diferentes. É algo seu.”.

Na ocasião, Fiuk reclamou do castigo do monstro em que ele e Juliette, indicados pelo então anjo Arthur, tinham que ficar em uma guarita no esquema de revezamento. “Você sabe como é para um pessoa como eu estar presa dentro daquele negócio?”, disse o filho de Fábio Jr.

O momento entre Fiuk e Gil trouxe à tona o caso do cuscuz, em que Juliette reclamou que o cantor havia preparado uma farofa usando uma farinha de milho para preparo de cuscuz. “Ela quer queimar as pessoas em público”.

DR Gilberto e Juliette

Mais cedo, Gilberto travou uma discussão com Juliette sobre os últimos acontecimentos entre os dois no Big Brother Brasil. Durante a DR, Gil confessou que Juliette não era uma das suas duas prioridades no reality show e que a retirou do seu pódio sobre quem merece vencer o BBB21.

“Então, hoje estou no quarto e Fiuk em terceiro. Tranquilo. Tudo bem. Está vendo como isso acontece? Eu falei. Só que meu pódio não é frágil dessa forma. Antes de colocar alguém na sua frente, eu vou conversar com você e dizer o que me machucou. Se você não quiser conversar comigo ou não me entender, tudo bem, mas antes disso, não. Meu pódio não é fraco, quando você sair do meu pódio vai ser por uma razão concreta e não por uma dúvida”, desabafou a também maquiadora.

Gil, por sua vez, tentou se explicar, mas não conseguiu convencer a sister, que deixou o quarto cordel. Estavam no cômodo durante a confusão Sarah, João Luiz e Viih Tube.

