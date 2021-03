BBB21: veja como será a festa do líder Rodolffo hoje (10/03)

Hoje é dia de festa no BBB21! Depois da “eliminação” de Carla Diaz no paredão falso, os brothers vão aproveitar a noite de quarta-feira com muita música, bebida e diversão na festa do líder Rodolffo. O cantor sertanejo já deu alguns spoilers aos colegas de confinamento sobre o que ele pediu para a produção.

A edição desta quarta-feira está programada para às 23h, logo após a exibição das novelas A Força do Querer e Amor de Mãe. Para assistir, basta sintonizar no canal aberto da Globo ou na plataforma de streaming GloboPlay.

Festa do líder Rodolffo do BBB21

No último sábado, enquanto os brothers estavam reunidos na sala antes da Prova do Anjo, Rodolffo compartilhou com os colegas detalhes de sua festa. Ele pediu a produção um touro mecânico e decoração de arena de rodeio. Na playlist, sertanejo e hip hop. No cardápio, o brother optou por gin, cachaça e cerveja, docinhos e pratos regionais.

Ele também aproveitou para pedir que o DJ tocasse o seu maior hit da dupla com Israel, a música “Batom com Cereja”. Na semana passada, o participante questionou a produção do reality do porquê suas músicas nunca foram tocadas nas festas do BBB21.

Em outro momento, em uma conversa com Caio, seu melhor amigo dentro do jogo, o Rodolffo deu mais dicas. O fazendeiro perguntou com qual roupa Rodolffo estaria no dia da festa, que respondeu: “Calça preta, camisa xadrez preta e vermelha, chapéu”. “Chapéu preto?”, questiona Caio, e o brother confirma.

O cantor também revelou que haverá um palco com violão durante a festa. Vem um show ao vivo de Rodolffo por aí?

